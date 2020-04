La Ciudad no sancionará a los mayores que salgan a la calle

Uno de los puntos más controvertidos era la especulación sobre la posibilidad de sanciones a los adultos mayores que no cumplan con la solicitud del permiso. En diálogo con Debate Abierto por C5N, el ministro de Salud porteño Fernán Quirós habló sobre el tema.

"No va a haber sanciones de ningún tipo para los adultos mayores que deban salir. Estamos acá para ayudar. Queremos entender por qué motivo necesita salir y si ese motivo lo podemos resolver", explicó el ministro de salud porteño @FernanQuirosBA pic.twitter.com/wA8dGct80C — C5N (@C5N) April 18, 2020

“Le estamos diciendo a las personas de la tercera edad: ‘tratá de no salir de tu casa. Si tenés que salir de tu casa, hablá al 147. Danos la oportunidad de resolverte el problema. De ayudarte, acompañarte para que no tengas que salir. Si la oferta de solución que te ofrecemos, es suficiente, quedate en tu casa, distanciate porque te podés enfermar. Sino te agrada, no te parece suficiente, salí y hacé la tarea que necesites”, explicó sobre el objetivo de la medida.

“Estamos intentando cuidarnos como comunidad en su conjunto, poniendo de alguna manera un elemento intermedio entre su voluntad y la realización de su voluntad. Queremos disminuir la cantidad de veces que necesitan salir. No se trata de una medida restrictiva”, continuó Quirós.

El ministro descartó totalmente la posibilidad de sanciones a los abuelos que incumplan con la medida: "No va a haber sanciones de ningún tipo para los adultos mayores que deban salir. Estamos acá para ayudar. Queremos entender por qué motivo necesita salir y si ese motivo lo podemos resolver".