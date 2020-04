La increíble colección de camisetas de un fanático de Lionel Messi

View this post on Instagram

Messi fans boy #lionelmessi #lapulga #barcelona #fcbarcelona #barca #jerseyoriginal #jerseyasli #originalshirt #nikeoriginal #nikefootball #viscabarca #cfscollectorsclub #classicfootballshirts #camiseta #fcbcollector #unicef #qatarairways #qatarfoundation #treblewinners #joangamper #indobarca #barcelonafans #mesqueunclub #instalife #instagram #totunitsfemforça #jerseybarcelona