Novak Djokovic, polémico: "No estoy a favor de las vacunas"

Es por eso que Novak Djokovic, tenista número uno del mundo, expresó su postura al tocar el tema sobre una posible vacuna obligatoria para poder competir. El serbio participó de una charla vía Facebook Live con otros atletas de su mismo país y comentó que en caso de que se descubra la vacuna, no sabe si accederá a colocársela. Además, aseguró que el principal desafío de los jugadores serán los viajes en avión.

"Deberemos viajar y pienso que este será el desafío número uno. Los viajes serán el principal obstáculo", declaró "Nole". Y agregó: "Soy el primero con esta incertidumbre. ¿Cómo hacer con los viajes? Yo, personalmente, no estoy a favor de las vacunas. No me gustaría que nadie me obligue a hacerme vacunar para viajar".

"Si esa será la regla, la ley, ¿qué va a pasar? Debería entonces decidir si voy a someterme a eso o no. Por el momento, tengo esta opinión. No sé si va a cambiar", continuó el mejor tenista de la actualidad.

Djokovic quedó varado en España con su familia, donde actualmente cumple con el aislamiento social y aprovechó para dejar muy clara su postura ante un posible regreso a las competiciones.