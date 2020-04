Polémico video: Cristiano Ronaldo rompió la cuarentena para ir a un cumpleaños

Cristiano Ronaldo fue uno de los que recibió el permiso de su club para poder viajar a Portugal, en principio, para cuidar su madre que se encontraba internada y luego fue autorizado a cumplir con la cuarentena en la isla de Medeira. Aunque en las ultimas semanas, el astro del fútbol fue protagonista de varios hechos que provocó la critica de sus seguidores.

Crisitna Ronaldo cumpleaños familiar.mp4

Es que el sábado pasado, Cristiano dejó su mansión para ir a reunirse al departamento de su hermana junto a varios de sus familiares para celebrar el cumpleaños de sus sobrina, Alicia Aveiro. El jugador asistió a la fiesta junto a su mujer e hijos y rompió la cuarentena obligatoria que impuso el gobierno de Portugal.

Aunque esta no era la primera vez que Ronaldo o alguien de su entorno interrumpe el aislamiento ya que su mujer, Georgina Rodríguez, fue fotografiada días después de ser decretada la cuarentena en una tienda de ropa. Por otro lado, Giovanni Cobolli Gigi, ex presidente de la Juventus, criticaba al futbolista por su salida de Italia: “Dijo que iba a Portugal por su madre, pero ahora solo parece sacarse fotos en la piscina. No debería haber sido así. Cuando regrese será más difícil volver a ponerse en forma porque tendrá que permanecer en cuarentena durante catorce días".