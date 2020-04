La odisea de tres futbolistas argentinos: están varados en un aeropuerto alemán y no pueden regresar al país

"Estamos en el aeropuerto de Frankfurt y fue una odisea ya llegar hasta aquí, porque sabemos la situación que hay en el mundo y no es normal lo que está pasando. Yo me encontraba en la ciudad de Jeddah, mientras que el "Chino" Vittor estaba en Khamis Mushait (juega en Damac FC) y el otro "Chino", Guanca, en la capital Riad (actúa en el Al Shabab)", precisó Gil en diálogo con TNT Sports.

Si bien tenían pasajes, no recibieron el permiso para hacer el tramo San Pablo-Buenos Aires, ya que la empresa que los traslada, Lufthansa, no quiere llevarlos hasta Brasil porque sabe que el "destino final es Buenos Aires, y desde allá no hay ni vuelos ni transporte terrestre para ingresar a la Argentina porque las fronteras están cerradas".

"En la Embajada Argentina de Riad nos dieron un permiso para circular luego de presentar nuestros pasajes aéreos ya que los teníamos todos pagos. Pero necesitamos un permiso para tomar el vuelo privado desde San Pablo a Buenos Aires. Lamentablemente, tuvimos que quedarnos en Alemania desde el viernes a las 7 cuando llegamos con la ilusión de volver a Argentina, porque cinco minutos antes de embarcar nos avisaron que el permiso no había llegado", explicó.

"Por eso desde entonces estamos durmiendo en el aeropuerto, ya que dentro del mismo hay un hotel chiquito, pero está 'a full'. Encontramos sólo dos habitaciones, pero se las dimos a las hijas y la madre de Guanca, ya que es una persona en edad de riesgo, y más si se queda con nosotros. Sólo una noche pudimos dormir en ese hospedaje con Vittor, pero ahora nos toca en el hall. Igual, acá no hay nadie", puntualizó.

Por lo pronto tanto Gil como Vittor, ex Independiente, Racing Club y Banfield, y Guanca, ex Colón de Santa Fe, deberán dormir también este martes en el aeropuerto, porque la próxima chance de regresar al menos hacia Sudamérica será mañana miércoles, siempre y cuando reciban el permiso correspondiente. "Sabemos que no somos prioridad, por supuesto, pero queremos volver a nuestro país", pidió finalmente Gil, que tiene doble nacionalidad argentino-chilena.