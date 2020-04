Coronavirus en Argentina: informe de la mañana del 20 de abril

Por su parte el subsecretario de Estrategias Sanitarias de la Nación, Alejandro Costa, informó que el total de casos confirmados asciende hasta el momento a 3.031, de los cuales el 49% son mujeres y el 51% son hombres.

Durante el día lunes se sumaron 90 casos nuevos, y respecto a los pacientes confirmados, 863 (28,5%) son importados, 1.293 (42,7%) se contagiaron por contacto estrecho de casos confirmados, 576 (19%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Se registraron 3 nuevas muertes, una mujer de 53 años y dos hombres de 64 y 84 años, todos residentes en la provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, durante la jornada del 20 de abril se llevaron a cabo 2.043 nuevas muestras, lo que suma un total, desde el inicio del brote, de 36.611 pruebas diagnósticas realizadas para detectar esta enfermedad, lo que equivale a 806,8 muestras por millón de habitantes. Las principales franjas etarias afectadas de los casos confirmados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 44 años. Hasta el momento hay un total de 840 personas recuperadas que fueron dadas de alta.

Por su parte la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, se refirió al aumento de personas circulando pese a que continúa vigente la cuarentena obligatoria, y sostuvo que se trata de trabajadores pertenecientes a actividades que han sido exceptuadas y que se trasladan a su casa al trabajo.

“Las excepciones para recreación o actividad social no están disponibles, no han sido habilitadas, y siguen suspendidas las actividades no esenciales. El motivo por el cual nosotros necesitamos reforzar este concepto es porque Argentina está generando respuestas locales para temas puntuales”, detalló la funcionaria

Además aclaró que “la otra situación importante es que nuestra decisión para ingresar al aislamiento social preventivo obligatorio ha sido en una situación epidemiológica particular de un número reducido de casos, un número reducido de fallecidos. Quienes empezamos este aislamiento y salimos para actividades esenciales, la mayoría de esas personas no habían tenido contacto con el virus. Por lo tanto, esa salida debe ser escalonada y monitoreada”, completó.