Cuarentena: ¿se puede hacer dinero desde las redes sociales en pleno aislamiento?

En este contexto, la posibilidad de poder ganar dinero a través de las redes sociales aparece como una alternativa tentadora.

Mateo Duhalde es el autor de “La clave: cómo conseguir 100.000 seguidores en 6 meses y generar ingresos con redes sociales”, el cerebro detrás de populares cuenta de Instagram como “Capture Bizarre” (2,8 millones de seguidores) y trabaja con algunas de las empresas más grandes del país. A continuación, ofrece sus tips para aprovechar la cuarentena y hacer dinero desde las redes.

Crea una comunidad en Instagram sobre el tema que domines y te gusta

“Hoy en día crear una gran audiencia es demasiado fácil. Tener un público que te lea y escuche es igual a dinero”.

Monetizá tu Instagram

“Hay múltiples opciones para transformar las redes sociales en un negocio rentable. Uno es la publicidad: al tener una gran audiencia habrá un montón de personas y negocios que quieran aparecer en tu comunidad. Puedes cobrarles una buena cifra por una mención”.

Vende tus productos o servicios

“A diferencia de otros servicios de consultoría o productos físicos, estos los hacés una vez y ya está. Vender 10 te representa el mismo costo que vender 100.000 y ahí está la gracia.

Un infoproducto es un producto formativo que se distribuye a través de internet. El objetivo es lograr captar interés desde la educación o formación como, por ejemplo, un Ebook o un curso.

Otra ventaja de vender infoproductos es que podés automatizar procesos de ventas y generar dinero mientras te estás bañando o estás durmiendo. Este es el negocio de este siglo, cuando lo comprendés, dominás el juego. Estoy seguro que tenés algo que el mercado necesita, ya sea por tus conocimientos o por experiencias. Por ejemplo, en Brasil hay un chico que da un curso digital sobre cómo arreglar lavarropas y factura 1 millón de dólares al año.

Tal vez superaste una depresión, ansiedad o la muerte de un familiar. Todo eso se puede transformar en un ebook o un curso y venderlo. No hay nada más lindo que ganar dinero ayudando a los demás”.

