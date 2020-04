Por primera vez, Argentina bajó el número de casos activos de coronavirus

Los casos activos de coronavirus Covid-19 se contabilizan restando al total de los confirmados (3.031 hasta ahora) la cantidad de recuperados (840) y el total de fallecidos (145), lo que da un total de 2.046.

"Esto significa que la proporción de pacientes activos es menor que la del día anterior, pero no es una tendencia", advirtieron a Télam fuentes sanitarias y agregaron: "Es una observación de un día, no significa que 'ya está´ y que (la curva de contagios) empiece a bajar. No nos podemos relajar” con las medidas de aislamiento y de cuidado contra el coronavirus Covid-19

En el reporte matutino del Ministerio de Salud de la Nación de este martes se informó que son 145 los pacientes fallecidos por coronavirus desde la llegada de la pandemia a la Argentina, con una tasa de letalidad del 4,8%. Además, la edad promedio de las víctimas fatales es de 73 años y el 68% son varones.

Los casos confirmados de Covid-19 en las últimas 24 horas fueron 90, con una tasa de incidencia de 6,7 cada 100 mil habitantes y una edad promedio de 44 años, en tanto el reporte de este lunes se habían consignado 102.

Al dar cuenta de la situación epidemiológica actual, la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, dijo que "las personas que tienen exceptuada la salida" del hogar sólo pueden desempeñar "su actividad laboral" y regresar a su hogar, y reiteró que "no han sido habilitadas" para "recreación o actividad social".

En el marco del reporte diario que ofrece el Ministerio de Salud, la funcionaria subrayó que Argentina afrontará el próximo período con "dos situaciones" que diferencian al país de las experiencia de aquellos del hemisferio norte: el inicio del invierno y el inicio temprano de las medidas de aislamiento social.

"Tenemos por delante las temperatura más frías y la circulación de los virus respiratorios. Eso hace que nuestra estrategia de administración del Aislamiento tenga que tener en cuenta esa situación", destacó Vizzotti.

En Argentina, del total de casos confirmados (3.031), 863 (28,5%) son importados, 1.293 (42,7%) son contactos estrechos de casos confirmados, 576 (19%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.