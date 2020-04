Coronavirus: en septiembre estarían los resultados de los primeros ensayos de una posible vacuna

Katrina Pollock, la investigadora principal de estos ensayos en el Imperial College de Londres, dijo al programa de radio del periodista británico Nick Ferrari, en la emisora LBC, que se está avanzando muy rápido y es posible que haya algunas repuestas de cómo "se están comportando estas vacunas para el otoño (del hemisferio norte)", es decir para septiembre.

"Tener un producto disponible para el otoño sería ambicioso. Sabremos más después de que empecemos estos primeros ensayos", consideró la científica. Explicó que el desarrollo de la vacuna comenzó en enero pasado, cuando los científicos pudieron secuenciar el virus en China: "A partir de ese momento, el trabajo para crear una vacuna avanzó a gran velocidad", indicó.

Según Pollock, estos primeros ensayos durarán hasta un año, pero aclaró que, en la primera etapa, obtendrán datos que llegarán todo el tiempo. En cuanto a los voluntarios con los que estarán probando la vacuna, señaló que se trata de ensayos que se llevan a cabo en varios lugares, lo que significa que, si se quiere ser voluntario, tienen que vivir cerca de uno de los centros, que incluyen Bristol, Southampton, el Valle del Támesis y Londres.

"Es normal que hagamos un seguimiento de los voluntarios que han estado en el ensayo durante mucho tiempo después, pero eso no significa que no obtengamos datos desde el principio", aclaró. Para estas pruebas clínicas subrayó que pueden participar voluntarios de 18 a 55 años, con buena salud, que no hayan dado potivo del Covid-19 y no estar embarazada entre otros requisitos.

"Hay una serie de criterios que las personas deben cumplir para ser elegibles para participar en esta primera etapa del ensayo e la vacuna. Por lo general, son bastante estrictos para que podamos ver que la vacuna está funcionando", indicó en sus declaraciones televisivas. Agregó que, a medida que se comprenda el comportamiento de la vacuna, se pasará a otra fase más amplia de ensayos en la que se incluirá a más personas.

Respecto a la capacidad para producir la vacuna y su distribución, la científica sostuvo que es una arista que se verá cuando estén disponibles las primeras dosis.

En este sentido, en relación a la propiedad y la distribución de la vacuna en caso de que sea aprobada, Pollock señaló que, inicialmente, el proyecto de la vacuna sobre el que están trabajando "está patrocinado por la Universidad de Oxford", en tanto su eventual producción en serie será un aspecto a debatir más adelante, de prosperar la actual etapa.