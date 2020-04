Córdoba: un hombre golpeó y amenazó de muerte a un enfermero

Enrique Caucota reveló que un vecino suyo de la pensión donde vive, en Córdoba capital, lo interceptó en la calle y lo amenazó de muerte por su actividad laboral durante la pandemia de coronavirus. Lo que es peor, el agresor, identificado como Roberto Carlos, lo atacó a golpes.

"Me agredió el domingo 19, saliendo yo de mi trabajo, antes de llegar a mi pieza. Me esperó a una cuadra, él venía con el barbijo, se lo sacó, vino insultándome, diciendo que me vaya de la pensión porque los voy a contagiar a todos de coronavirus", relató el enfermero al canal C5N.

"Yo le dije 'qué sabés vos, yo no me voy a ir de la pensión, no sos el dueño', y cuando le dije eso me dio una trompada, me tiró al suelo y me siguió pegando en la cabeza", describió.

Caucota denunció a su vecino en la comisaría correspondiente, pero dado que el hombre vive en la misma pensión que él, y que sus amenazas no fueron sólo de golpes sino también de muerte, decidió hacer público el episodio.

"Yo lo hago público porque todas las veces que estoy en la pensión este señor me amenaza me dice que me vaya porque sino me va a golpear, me va a matar. Ya cumplió su primera promesa de golpearme. Ya hice la denuncia. Espero que no me mate ni me haga nada grave. Ese es mi miedo", expresó.