La Brujita Verón dijo qué salió mal en el Mundial 2002

Juan Sebastián "La Brujita" Verón hizo un balance sobre el Mundial Corea-Japón 2002 y defendió su desempeño, pese a los cuestionamientos que recibió en su momento.

"Salió todo muy mal, con un equipo que llegó seis meses antes en una gran forma pero para el Mundial tuvimos una preparación muy corta", evaluó en una entrevista con Fox Sports y ejemplifico: "Hubo jugadores tocados, como (Roberto) Ayala, el Cholo (Simeone), yo. Tuvimos muchos partidos a lo largo de la temporada, no llegamos al ciento por ciento y no se pueden dar ventajas”.

“A mí lo que me enseñaron fue siempre dar lo mejor, en mi club o en los clubes que estuve, que fueron muchos. Y en todos soy respetado por esto, por haber dado lo mejor", agregó el actual presidente de Estudiantes y Esgrima La Plata. "Las cosas se pueden dar de una manera y se puedfen dar de otra. En la Selección, justamente en este Mundial, con todo lo que se había creado, la ilusión que se tenía, yo no llegué bien", expresó.

En ese sentido, reveló respecto a en qué condiciones llegó para la Selección en Corea-Japón: "Estando en Manchester pasaba un mes ahí y uno en Roma tratando de recuperar una lesión en el gemelo. Era difícil llegar bien, llegué con lo justo".

Sobre las críticas que recibió respecto a su desempeño en la Selección en aquella Copa del Mundo, declaró: "Lo llevo como una cuestión que queda para gente que entiende poco de fútbol y se queda con diez pases malos que das en un partido”. La Brujita fue el capitán de Argentina en los dos partidos iniciales, ante Nigeria e Inglaterra, pero arrancó como suplente en el encuentro definitivo ante Suecia.

También se refirió al planteo técnico: “Marcelo (Bielsa) tenía una forma de jugar y de trabajar que no la iba a cambiar. Eso lo sabíamos, él confió en los jugadores que le habían rendido pero no llegamos bien". En ese sentido apuntó: Lo que te da bronca es que mucha gente, que no sabe nada de fútbol, se queda con que diste mal un pase o un gesto y no saben todo lo que pasó”.

"Es parte de un partido o dos partidos que no fueron buenos. En definitiva crearon una opinión o una visión de algo que es imposible que pase, esto de venderte, de ir para atrás en un seleccionado donde compartí equipo primero con compañeros, con amigos, con tipos que hicieron historia en el fútbol”.