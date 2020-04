El difícil momento de salud que vive Guillermo Vilas

El Gran Willy, de 67 años, sufre un deterioro cognitivo, que se agravó en los últimos años. Algunos deslizan que tiene alzheimer, pero nadie se anima a confirmarlo.

tapa el gráfico guillermo vilas

“Físicamente no se nota, pero está muy deteriorado. Su salud mental está cada vez peor. Tiene algunos momentos de lucidez pero no tiene plena conciencia de lo que sucede a su alrededor, incluso ha llegado a desconocer a amigos. Tiene momentos en los que no puede mantener el hilo de una conversación”, contaron fuentes cercanas del ex deportista al Diario Olé.

Vilas vive junto a su familia en el Principado de Mónaco, tiene colaboradores que lo asisten y que solo contaron que “está muy contenido”, y que mantiene una rutina que lo ayuda en su tratamiento.

La última aparición pública del gran tenista argentino fue el 2 de octubre del 2019, que se mostró junto a Bjorn Borg.