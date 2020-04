La historia de Luchito, la nutria que apareció en La Boca

“Apareció ayer, miércoles por la mañana en el techo de nuestra casa. Lo vi yo cuando me levanté y no entendía nada, porque estaba en un lugar donde suele estar uno de nuestros gatos, pero claramente no era uno”, cuenta Eduardo a minutouno.com, sorprendido todavía por la repercusión que tuvieron los videos en Twitter, donde cosecharon más de doce mil likes.

nutria

“Lo primero que hice fue buscar a uno de los chicos que viven en la casa para ver qué hacíamos. Le sacamos unas fotos, hicimos unos videos y preguntamos en Twitter a algunas personas que estaban un poco más en tema que nosotros y nos recomendaron llamar al 147”, indica. Allí también le comentaron que podría darle zanahorias y agua para alimentarlo.

“Cuando vino Defensa Civil nos comentó que hubo casos similares en la Ciudad, pero que ninguno estaba en un techo”, explica Eduardo y comenta que “intentaron capturarlo, pero se fue para otros techos y desapareció”.

nutria

Desde Defensa Civil le pidieron que volviera a comunicarse en caso de que el coipo apareciera y se pusiera agresivo, aunque no suele ser una actitud de este roedor autóctono que suele encontrarse en la Reserva Natural de Costanera Sur.

"Decidimos bautizarlo Luchito porque se parecía un poco a un amigo que tiene un emprendimiento de comida vegana"

El animal tomó tanta fama que la familia de Eduardo decidió hasta ponerle un nombre: “Luchito”. Al ser consultado el motivo, cuenta: “Cuando se fue Defensa Civil, volvió y se quedó cerca de nuestros gatos como si fuera uno más. Ahí fue que decidimos bautizarlo Luchito porque se parecía un poco a un amigo que tiene un emprendimiento de comida vegana, y también un poco de parecido con el rapero Lucho SSJ”.

Las reacciones de su amigo sobre la comparación fueron más que buenas: ¡Le encantó! ¡Es un homenaje por tantas comidas ricas que nos hizo!”.

nutria

Además, cuenta Eduardo que quienes también tuvieron una reacción positiva ante la presencia de Luchito fueron sus gatos: “Increíblemente lo trataron bien ya que son muy territoriales, al principio le dieron poca importancia, quizás durante la noche ya lo habían visto, por la tarde compartieron una siesta en la medianera del vecino, fue raro”.

“Acá en La Boca suelen verse, pero cerca de Parque Lezama o de la Reserva, nosotros estamos cerca de la cancha y nunca vimos algo así. Defensa Civil nos dijo que puede ser por la poca presencia de personas tanto en la Reserva como en la calle”, cuenta Eduardo, que vive en Pinzón y Hernandarias, a dos cuadras de La Bombonera.

Por el momento, no se sabe nada del paradero de “Luchito”: “Anoche seguía dando vueltas por los techos, pero hoy todavía no lo vimos”.