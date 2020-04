Ricardo La Volpe se retira como DT: "Me cansé de dirigir"

"Estoy eligiendo ser director deportivo, no quiero dirigir más. Ya me pasó la edad, me pasó esa presión, me cansé y no me llevo bien con los periodistas ni con los profesionales", expresó La Volpe, ex destacado arquero durante su etapa de futbolista, en declaraciones a ESPN.

El entrenador puso fin a su carrera de 36 años de director técnico en los que condujo a más de 10 equipos y al seleccionado de México desde 2002 hasta el Mundial de Alemania 2006 en el que clasificó a octavos de final y perdió con Argentina.

Gol De Maxi Rodriguez A Mexico - Mundial Alemania 2006 - Mariano Closs

En la Argentina dirigió a Boca (reemplazó al "Coco" Alfio Basile y perdió un torneo en forma increíble con Estudiantes de La Plata), a Vélez y Banfield, que fue el club donde inició su carrera profesional en 1971, para después pasar a San Lorenzo, equipo que integraba cuando formó parte del plantel campeón mundial en Argentina 1978, siendo el tercer arquero detrás de Ubaldo Fillol y Héctor Baley.

La Volpe, quien también dirigió al seleccionado de Costa Rica, tuvo una extensa trayectoria como DT en México, donde condujo a Oaxtepec y Angeles de Puebla, Atlante, Chivas, Querétaro, América, Atlas, Monterrey, Chiapas y Toluca, que fue su último equipo.

Ricardo La Volpe En el Apertura 2006, el ahora ex DT Ricardo La Volpe tuvo el tricampeonato con Boca en sus manos y se le esfumó

En el fútbol azteca fue campeón con el Atlante temporada 92-93 y su segundo título La Volpe lo alcanzó con el seleccionado de México en la Copa de Oro de 2003 jugada en los Estados Unidos y tras vencer a Brasil por 1 a 0 en la final.