Córdoba: enfermera denunció maltrato en un colectivo

"¿Y subís así a contaminarnos a todos?", le espetó el chofer de colectivo a la enfermera al verla vestida con un ambo. "Tengo tres cambios de ropa", adujo la enfermera Florencia Maidana en una comunicación con El Doce de Córdoba.

Aún así, la mujer explicó que el chofer la trató de "contaminadora", y le dijo que si viajaba con el resto de los pasajeros "subís el bicho al colectivo y se lo pasás".

"Yo también tengo familia, soy mamá de una nena. Sé los recaudos que tengo que tomar", convino la mujer entre lágrimas por el maltrato recibido por parte de otro trabajador considerado "esencial" por el tiempo que dure el aislamiento social.

enfermera cordoba colectivo.png Una enfermera de Córdoba fue víctima de discriminación durante el aislamiento social

En un intento por no pasar por la misma situación dos veces, la enfermera se cambió el ambo y usó su propia ropa para regresar a su casa. Por disposición del intendente de Córdoba el personal de salud no pagará boleto en el transporte público por el tiempo que dure el aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus.

Pero el chofer, aunque reconoció a la enfermera, hizo caso omiso de la disposición municipal y le cobró los $30 a la mujer.

Desde la empresa de colectivos ERSA afirmaron que no hubo discriminación y que su empleado "no procedió con violencia ni agresividad" cuando "en pos del cumplimiento de sus funciones se limitó a consultarle si era apropiado viajar en transporte público con su ropa de trabajo, tomando como referencia la conducta del restante personal de salud que utiliza la línea".

Pero Maidana aseguró que el hombre no se "limitó a consultarle" por su ropa.

"Me agredió por tener puesto un ambo. Me trató súper mal, evadió controles en Sagrada Familia y Colón y no dejó subir a la policía. Se roció con alcohol etílico el brazo porque dijo que estaba contaminada y que no pensaba en él ni en los pasajeros", explicó a la radio Cadena 3.