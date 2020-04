La sorpresiva declaración de Dani Alves que ilusiona a todos los hinchas de Boca

El jugador con más títulos en el mundo reconoció públicamente en un vivo en Instagram, que "no estaría mal terminar en Boca. Porque la gente sabe del cariño que siento por ese club".

Dani Alves1.jpg El capitán de Brasil fue la gran figura de su equipo

"No es porque la gente dice: 'Boca, es un grande y todo eso, sino porque siempre Boca me despertó algo diferente. Hay algunas situaciones que te identifican con sus hinchas y a mi me pasó como cuando fui a Barcelona", comentó Alves, que el 6 de mayo cumplirá 37 años, en diálogo con el periodista y relator argentino que trabaja en la televisión estadounidense, Andrés Cantor.

Alves, oriundo de Bahía, fue multicampeón en el Barcelona y recientemente se destacó en la Juventus y en el PSG antes de volver al San Pablo, su actual club, que coincide en el Grupo D de la Copa Libertadores con River Plate.