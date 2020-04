Indignante amenaza a un médico en Barrio Norte: "Buscate otro lugar para vivir, decidís vos o decido yo"

Oriundo de Concordia, Entre Ríos, el profesional de la salud de 31 años es hijo de médicos (su papá es cirujano general y su mamá patóloga). Se instaló en Capital Federal en 2007 para estudiar medicina en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Siete años más tarde, se recibió y realizó la residencia en urología en el Hospital Durand, donde ejerce actualmente.

Cartel amenaza médico

Por el Coronavirus, el Hospital Durand se encuentra dividido en distintas áreas. Pero D’Angelo no está contacto con pacientes que tienen el virus. El médico atiende otro tipo de demandas.

D’Angelo vive en el edificio hace dos meses. “No tengo ni idea quien pudo haber sido, es raro que los vecinos me crucen con el ambo porque en general voy de civil”, señaló D’Angelo a Página 12.

“A lo sumo en febrero, antes de que empezar el aislamiento, me habrán visto alguna vez que por andar corriendo no llegué a cambiarme, pero en general tengo mi ambo en el locker del Hospital y otro en una bolsita en el auto, por las dudas”, relató.

Si bien él no quería denunciar por miedo a que le implicara una dedicación extra a sus largas jornadas de trabajo, “mis colegas me lo sugirieron y hablando con mi padre me terminó de convencer”, afirmó el urólogo y advirtió que “ya de por sí es tediosa la situación de estar aislado solo luchando contra tu cabeza todo el día”.

La denuncia “por posible comisión de actos discriminatorios” está radicada en la Unidad Fiscal Este de la Ciudad de Buenos Aires. “No ganan nada asustándose y tratando de echarnos”.