Tribunales: decisiones insólitas en cuarentena

El letrado explicó que es del grupo de riesgo de coronavirus por edad, hipertensión y obesidad, por lo que pidió suspender los plazos, lo que fue rechazado al haber un detenido por delito contra las personas y delito sexual. El juez de instrucción Damián Kirszenbaum respondió que podía “designar a una persona que concurra al juzgado en día y horario convenidos para escanear las piezas pertinentes”.

Al apelar esa decisión, el abogado Hector Rodriguez sostuvo que “es obligación irrenunciable del magistrado y del personal que de él depende, la digitalización de todos los expedientes que tramitan en su juzgado, estén o no comprendidos en las acordadas que reglamentan la continuidad de los trámites.

“El empleado del estudio tiene 70 años, y desde hace más de un mas no sale de su encierro, porque pretendo que cuide su vida. Y también cuido la suya y la de sus empleados señor juez, porque no tengo garantía alguna de no contagiarme al tomar un taxi o un trasporte público y llevar con ello la peste a la sede su juzgado”, alegó el abogado

En su escrito el abogado recordó que la zona de tribunales “se parece a una ciudad sitiada” , a la vez que reiteró las dificultades para escanear todo el caso con un aparato manual, poniéndolo en desventaja con los recursos de la fiscalía.

“Yo disparo con un revolver de cebitas y fiscalía con un AK47” , graficó al cuestionar la decisión del magistrado se seguir con los plazos.

“Resulta inaceptable que deba concurrir yo personalmente al juzgado, porque no es esa la idea que emanó de las disposiciones de la Corte. No son los abogados los encargados de digitalizar , sino que son los miembros del Poder Judicial los que tienen que salvar las falencias de no escanear a tiempo, de no cargar de manera orgánica en el Lex 100, de no prestar los expedientes”.

“Le insto a que realice una consulta en la Corte para que explique de donde surge la obligación de los abogados de digitalizar los expedientes por nuestra cuenta, cuando hay normas de orden público que impiden la circulación en cuarentena”, advirtió el letrado en uno de sus escritos.

En un recurso, el abogado Rodriguez calificó la resolución del juez por el que rechazó su pedido a la suspensión de los plazos como "ilegal y contraria al espiritu de las acordadas dictadas con motivo de la pandemia, además de ser contraria a las normas de orden publico que impiden la circulación de personas en la vía publica. Por en de es insanablemente nula".