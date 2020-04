Ziliotto: "Es momento que pongan los sectores que acumularon ganancias en los últimos años"

Los desafíos que presenta la epidemia, el rol del Presidente, los sueldos de la política y el aporte de los sectores de poder son algunos de los temas analizados por el Gobernador.

- ¿Cómo se va a implementar la cuarentena focalizada en La Pampa?

- Nosotros ya habíamos iniciado la cuarentena administrada poniendo en marcha las once nuevas actividades que habilitó el gobierno provincial desde el lunes pasado. Ayer elevamos el pedido a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación para que nos habilitaran la obra privada, así que a partir del lunes incorporamos un nuevo sector a la actividad económica, por supuesto con todo un protocolo sanitario como veníamos trabajando hace tiempo. En este caso, contamos con el acuerdo de la Cámara de la Construcción (CAC) y el sindicato de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que nos van a ayudar a controlar y cumplir con los protocolos.

- ¿Analizan la posibilidad de habilitar más actividades en el corto plazo? ¿Se puede implementar la cuarentena comunitaria en más localidades?

- Como toda medida que tomamos, siempre analizamos primero el impacto económico que sufrió la actividad y, si es necesario y posible, volver a habilitarla. Segundo, el impacto que tiene en cuanto a la circulación local, cuánta gente se suma a la calle. Y por último, sí a partir de la liberación de una nueva actividad, se cuenta con los recursos suficientes para controlarla. No tienen que haber grises, todo tiene que estar muy organizado. Ayer nos pusimos de acuerdo con el Comité de Crisis para empezar a trabajar sobre un esquema de cuáles serían las normativas a cumplir, en el caso de las cuarentenas comunitarias, y empezar a aplicarlo en la provincia a partir de localidades con menos densidad poblacional. Hay un dato muy claro: en la provincia de La Pampa hay 40 localidades que tienen menos de mil habitantes. Seguramente pueda ser una primera etapa. No podemos tirar por la borda todo lo que hemos conseguido. Hoy en la provincia no tenemos casos con internación, tuvimos cinco casos importados y ya se dieron de alta.

- ¿Cómo va a ser el transcurso del 2020 en el marco de la pandemia?

- Hay que tener algo muy claro, la cuarentena va a seguir por mucho tiempo. Después se verá en qué magnitud con la evolución epidemiológica de cada una de las regiones del país. El distanciamiento social vino para quedarse. Después, con la inteligencia y creatividad de todos los sectores, nos pondremos de acuerdo de cómo pueden volver a trabajar, pero con otras pautas, con mayor control social y responsabilidad social. Todas las medidas que puede tomar el Estado, tanto nacional, provincial o municipal, solo se perfeccionan si hay responsabilidad social. Iremos evaluando permanentemente, pero cualquier decisión tiene que partir de una base epidemiológica y con la recomendación del equipo de salud.

Sergio Ziliotto El gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Ziliotto con el ministro de Hacienda y Finanzas, Ernesto Franco, el vicegobernador, Mariano Fernández y el presidente del Banco de La Pampa, Alexis Iviglia

- ¿Cómo evalúas la gestión de Alberto Fernández frente al Covid-19?

- Yo le doy gracias a Dios que esté Alberto Fernández de presidente. Primero, por una concepción que compartimos, que nosotros llevamos hace mucho tiempo adelante en La Pampa, que es cuál es el rol del Estado. Hemos concebido para el Estado un rol presente, un rol que tiene la suficiente capacidad económica y suficiente soberanía política para intervenir en la economía, y en este caso para intervenir en la economía en una pandemia que nos aqueja a todos los argentinos. Lo mejor es que el Estado tome las riendas. El Estado ha fijado las reglas de juego, más allá de las presiones de los sectores económicos que quieren salir a ganar dinero cueste lo que cueste, aunque lo que cueste sean muertes. La expectativa con Alberto era una agenda federal, un país con igualdad de oportunidades y un mismo trato para todos los habitantes vivan donde vivan. Y el tratamiento de cómo atacar la pandemia se toma a nivel federal. El Presidente no solo consulta lo sanitario con los expertos, sino también desde lo político con los gobernadores, analizando la República Argentina a partir de todas sus diferencias, pero tomando decisiones como iguales. Y que todos tengan acceso a la salud de la misma manera, aunque cueste, aunque haya distintos estándares, por eso compartimos que todas las compras de insumos se hagan a nivel nacional, y que sea el Ministerio de Salud la autoridad que defina dónde están las prioridades. Claramente yo no necesito la cuantía de respiradores que necesitan Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires u Omar Perotti en Santa Fe.

- La Cámara de Diputados de La Pampa aprobó por unanimidad el impuesto extraordinario a los bancos privados. ¿Es momento que los sectores más poderosos hagan su aporte?

- Estamos en una escenario de excepcionalidad que da paso a un esquema de solidaridad. Todos los argentinos están haciendo un gran esfuerzo. Los sectores vulnerables se quedaron en su casa sin saber si tenían un plato de comida para el mediodía o la noche para su familia. Es momento que pongan los sectores que más tienen, que acumularon ganancias en los últimos años. Ya habrá momento para que se reactive la economía. De la muerte no se vuelve, de un colapso económico sí. Yo lo planteo permanentemente, son escenarios donde hay que establecer prioridades, primero poner por encima de la economía a la salud. Segundo, que la vuelta a la actividad tenga que ver con el estado de vulnerabilidad que tiene cada uno de los sectores; no es lo mismo habilitar las actividades de quienes trabajan día a día, como aquellos sectores que tienen una cartera de clientes y pueden esperar un poco más. Si yo habilito los dos sectores juntos pongo en riesgo todo lo que hemos conseguido con mucho sacrificio. Los que más tienen, más tienen que poner. La pandemia nos igualó a todos. Hay que aprovechar y reclamar e imponer, en el caso de que no sea voluntario la solidaridad de todos los sectores.

- ¿Confía en la voluntad de esos sectores?

- Tenemos que cambiar la matriz normativa de la República Argentina. En los próximos tiempos, el Estado tiene que marcar las reglas de juego por una sociedad más justa. Entre las grandes reformas que están demoradas en el país, está la nueva ley tributaria nacional. Lamentablemente no se puede hacer una ley en época de crisis, hay que hacer una ley tributaria en época de crecimiento. También hay que pensar el rol del sistema financiero, es una de las reformas que hay que hacer y plantear cuál es el rol del sistema financiero en épocas de crisis. El camino está a la vista, nosotros queremos ser un pequeño ejemplo en la provincia. El Banco de La Pampa es estatal, el Estado provincial tiene el 78 % de las acciones y en esta crisis ha decidido que es momento de ponerse al lado de los necesitados. Las pymes, los autónomos reciben crédito a tasa cero con financiamiento exclusivo del Banco de La Pampa. ¿Cómo?, sacando un poco de las enormes ganancias que tuvieron los bancos el año pasado con las Leliq.

- ¿Se puede pensar en un nuevo paradigma político después de la pandemia?

- Esta pandemia nos va a poner a prueba, a ver si entendimos o no entendimos cuál es el camino. Lo ideológico muchas veces tiene que ver con la cuestión de defender a los sectores minoritarios, una concepción de cuál es el mundo de los negocios y ver cómo funciona la economía. El Estado debe buscar ser la mejor alternativa para tener eficacia y eficiencia en la aplicación de los fondos públicos, no un estado Elefante que sea la única fuente de generación de trabajo y que todos los jóvenes miren la puerta de la administración pública como salida laboral para ellos.

- En el marco de la emergencia, ¿se deben bajar los sueldos de la clase política?

- Cuando se pierden las discusiones ideológicas empiezan con las chicanas políticas y aparecen cuestiones que pueden tener mucho marketing, pero que no tienen eficiencia desde el punto de vista práctico. A la política hay que exigirle que gobierne bien, no que gane poco, no que gane menos de lo que está ganando. En La Pampa creamos un Fondo Solidario, todos los funcionarios aportamos 10 millones de pesos. Empresas privadas, el Poder Judicial y Legislativo también aportaron. En eso siempre ha habido solidaridad. Pero esas son señales, no soluciones. La cuantía económica es muy chica. Venimos de tiempos donde se resalta la mala política, y donde la mayoría de los políticos que tienen honestidad, capacidad y responsabilidad son los que menos se resaltan. Es también una de las cosas que tenemos que avanzar, que la gente vuelva a creer en la política.

- Con los resultados obtenidos hasta el momento, ¿el camino es continuar con la cuarentena?

- Hoy por hoy no hay otra alternativa: hay seguir con la cuarentena. Primero, por lo que hemos logrado, y segundo, porque no sabemos lo que va a venir ni cómo va a venir. Eso nos tiene que dar certeza que vamos por el buen camino. Es necesario tomar las previsiones porque sino habremos tirado por la borda todo lo que hemos conseguido con el mayor esfuerzo de lo que menos tienen.