La Corte avaló que el Senado sesione de manera virtual

La Corte Suprema de Justicia no puso obstáculos a que el Senado pueda sesionar de manera virtual o remota. Si bien rechazó la competencia en una acción que había interpuesto Cristina Kirchner, el alto tribunal advierte que el Senado puede dictar su propio reglamento para sesionar.



Así lo expresó la mayoría de la Corte conformada por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda. En coincidencia, Horacio Rosatti hizo su propio voto, mientras que Carlos Rosenkrantz, en disidencia parcial, propuso rechazar "in limine" el planteo.



En el fallo firmado por Rosenkrantz, la Corte consideraron que debe ser el Senador el que defina si puede, o no, sesionar virtualmente que el máximo tribunal no está habilitado para intervenir en este tipo de reclamos.