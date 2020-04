Cristina Kirchner celebró el aval de la Corte Suprema a las sesiones online: "Nadie lo podrá cuestionar"

"¡Listo! Salió el fallo de la Corte. El Congreso de la Nación ya puede sesionar virtualmente y nadie podrá cuestionar esa modalidad para la sanción de las leyes. Fin… Saludos a todos y todas", expresó la Vicepresidenta y presidenta del Senado.





La mayoría de la Corte Suprema conformada por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda avaló que el Senado comience a sesionar virtualmente mientras dure la cuarentena por el coronavirus. En coincidencia, Horacio Rosatti hizo su propio voto, mientras que Carlos Rosenkrantz, en disidencia parcial, propuso rechazar "in limine" el planteo.



En el fallo firmado por Rosenkrantz, la Corte consideraron que debe ser el Senador el que defina si puede, o no, sesionar virtualmente que el máximo tribunal no está habilitado para intervenir en este tipo de reclamos.





"El Senado, no la Corte, debe determinar por sí mismo si puede sesionar virtualmente", sostiene el fallo dado a conocer este viernes por la noche en el Centro de Información Judicial (CIJ).



"Cabe considerar además que si esta Corte autorizara lo que se solicita en la demanda, también tendría el poder de no autorizar otras cuestiones internas del propio Senado, invadiendo así la competencia constitucional de otro Poder del Estado", argumentaron los miembros de la Corte.