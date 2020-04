Feroz incendio en un refugio: murieron siete perros

El accidente se produjo por un cortocircuito en un cable, que presumen había quedado pelado por un incidente de días anteriores. El lugar alberga más de cien perros y algunos caballos, que quedaron a la intemperie.

La dueña del lugar se llama Blanca (60) y estaba en el predio cuando comenzó el siniestro y escuchó ruidos. Al acercarse, vio cómo su casa estaba totalmente en llamas y había animales que no podían salir. El momento quedó registrado en un conmovedor video.

Refugio De Blanca Oficial on Facebook Watch HOLA GENTE TODAAA!!!PERDÓN XQ PASO ESTE SINIESTRO ...GRACIAS X ACOMPAÑARME EN ESTOS MOMENTOS , TAN DIFICILES , TANTO A LA GENTE. ,COMO A LAS MADRINAS Y PADRINOS...PRONTAMENTE SE DARÁN VARIOS PERRITOS EN ADOPCIÓN! LES PEDIMOS QUE NOS TENGAN PACIENCIA. LO MAS IMPORTANTE ES EL BIENESTAR DE LOS PERRITOS. NO NOS OLVIDEMOS DE ESO. Posted by Refugio De Blanca Oficial on Thursday, April 23, 2020

En diálogo con minutouno.com, Fernando, uno de los padrinos del refugio, contó que Blanca vio a los siete perros encerrados en el incendio. " Ella no pudo terminar de entrar y los perros no se animaban a salir... Imaginate esa imagen, ella no se la borra más. Está en estado de shock", comentó, e insistió en que necesitan ayuda económica, de medicación para la sarna, antibióticos y alimento, ya que comen uno de muy mala calidad.

perrita.png

La mujer vive sola y quedó en una situación de extrema vulnerabilidad. Un vecino le prestó una casilla para que duerma hasta que pueda rehacer su casa, que será demolida porque corre riesgo de derrumbe. A raíz de esta situación, quienes apadrinan el refugio la convencieron para que diera en adopción a la mayor cantidad posible de animales.

casilla.jpg

"Fueron adoptados muchos de los perros mayores, varios perros viejos. Eso es bueno. Yo me traje dos, que aún tienen secuelas por aspirar humo. Pero todavía quedan varios que esperan un nuevo hogar", agregó Fernando.

perrito.jpg

Blanca y los voluntarios piden donaciones de material de construcción, como chapas, tirantes, aislantes, arena, cemento, y albañiles que puedan colaborar. Además, se necesitan cuchas, alimento balanceado, remedios para la sarna, abrigos, tránsito, adopciones y castraciones. En Facebook, además, hay un CBU para enviar dinero.