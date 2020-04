Andrés D´Alessandro, solidario en tiempos de coronavirus

Andrés D´Alessandro, figura de Inter de Porto Alegre, fue protagonista en un acto solidario que se organizó para ayudar a todas las personas que lo necesitan. Hace ya algunos días, se lo vio al "Cabezón" repartir alimentos en Dunga. Y ahora, junto al delantero Hernán Barcos, sirvieron raciones de comidas para la gente de Canoas, municipio ubicado a 20 kilómetros de Porto Alegre.

A convite do meu amigo Dunga, junto com @tinga7oficial, entregamos hoje 10ton. de alimentos que arrecadamos com Ceasa/Poa para Sacolão da Chácara, na Restinga, que fez distribuição dos donativos às entidades. Gratificado por poder ajudar nesta grande iniciativa. Façam o bem, da forma que puderem, mas façam por quem precisa de ajuda!#FazerOBem #Covid19 @diegovara