La Ciudad de Buenos Aires y ocho provincias no permitirán las salidas recreativas

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, aclaró que en la provincia "no se autorizarán las caminatas recreativas" durante la próxima etapa del aislamiento social ya que "tiene características particulares", como alta densidad poblacional, "y no están dadas las condiciones" para que eso suceda

"No están dadas las condiciones", respondió el mandatario a la consulta de la prensa sobre los permisos para que las personas puedan salir a caminar durante una hora por día a no más de 500 metros de sus casas.

Explicó que tomó la decisión porque "Tucumán tiene características particulares, es la provincia más densamente poblada y aún no podemos autorizar que la gente salga a las calles".

Por su parte, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, explicó a través de su cuenta de Twitter que "el aislamiento social continúa hasta el 10 de mayo" y que conversó con el ministro del Interior, Wado de Pedro, "para trabajar en el desarrollo de esta tercera etapa, que es la cuarentena administrada".

"En todo este tiempo recorrido, además de evitar contagios también se ha reforzado el sistema de salud y no podemos retroceder. Debemos seguir alertas, el virus en nuestra provincia aún está presente", explicó el mandatario fueguino.

"Todo nuestro apoyo al Presidente y al equipo de expertos que hoy nos conducen a la mejor salida posible de la pandemia", concluyó Melella.

Antes que Manzur y Melella, fue el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, quien aclaró en la noche del sábado y luego del mensaje del presidente Alberto Fernández, que en la provincia que comanda "las clases no comenzarán, el esparcimiento no, las juntadas no" pero, "veremos cómo flexibilizamos algunas situaciones".

Casi sobre la medianoche del sábado, en el reporte diario que ofrece a los puntanos en medio de la pandemia por coronavirus, el gobernador recordó: "El presidente marcó cinco condiciones", para adoptar una flexibilización en esta etapa de cuarentena, señaló y "nosotros tenemos una situación particular" porque nos ubicó en una zona roja "porque nosotros pertenecemos al Corredor Bioceánico", por donde circulan camiones que llegan desde Brasil, de Buenos Aires, Rosario y otras zonas por donde "hay mucha circulación de coronvirus", explicó.

"Esto nos coloca en un lugar distinto" porque frente al coronavirus "nosotros tendremos cinco fronteras, norte, sur, este, oeste y al medio de la provincia tenemos al corredor bioceánico, que tiene que estar abierto", apuntó y agregó que por esta situación "tenemos que ver cómo resolveremos este tema".

Este domingo, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe anunciaron en conjunto que el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus continúa vigente y que cada jurisdicción determinará las salidas de esparcimiento y otras medidas dispuestas en la nueva etapa de la cuarentena.

Mientras tanto, el gobierno de Formosa a través del Consejo Integral de Atención de la Emergencia COVID-19, que encabeza el ministro de gobierno Jorge González, indicó que aguardan el texto del decreto para tomar "las decisiones que correspondan".

En Mendoza la situación será distinta, según anunció hoy el gobernador Rodolfo Suárez luego de mantener una reunión virtual con los intendentes de toda la provincia para diagramar la continuidad de la cuarentena en la que se decidió mantener el aislamiento social y obligatorio en el Gran Mendoza, en consonancia con lo anunciado por el Presidente para contener el avance del coronavirus, pero decidir junto a los mandatarios municipales "la manera de seguir" en el resto de la provincia.

El gobernador aclaró en la red social Twitter que "El Gran Mendoza: Capital, Guaymallén, Las Heras, Godoy Cruz, Luján, Maipú y Lavalle, está comprendido en área superior a 500.000 personas, por lo tanto por decisión presidencial seguimos igual".

Por su parte, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, habilitó en la nueva etapa de cuarentena preventiva por coronavirus el trabajo de estudios profesionales y consultorios en general, el comercio minorista, las peluquerías, administraciones y cobros de servicios y actividad del personal de casas particulares, según anunció hoy en la Casa de Gobierno.

Sin embargo, el mandatario aclaró: "No estamos permitiendo salidas recreativas ni actividades deportivas", según detalló en una conferencia de prensa desarrollada este domingo en la sede gubernativa, donde aseguró que las medidas tomadas estarán vigentes por el transcurso de al menos una semana.

En tanto, el gobernador misionero, Oscar Herrera Ahuad, dijo acompañar la "prórroga y las medidas anunciadas por el presidente" y confirmó que en la provincia se reactivarán siete actividades bajo "estricto protocolo sanitario", controlado por el Ministerio de Gobierno y Ministerio de Trabajo.

Aclaró que aunque entiende la "necesidad de realizar actividades físicas y de esparcimiento" de la población, consideró que hay que "esperar este tiempo" y poner primero en marcha "las actividades productivas en forma ordenada y segura".

En tanto, en "el resto de la provincia decidiremos junto a los intendentes la manera de seguir una vez que se dé a conocer el nuevo decreto de Presidencia", afirmó, aunque posteriormente aclaró que "las salidas hasta 500 metros de personas (en los términos señalados por el Presidente) sí estarán habilitadas en toda la provincia, incluida el Área Metropolitana".

En tanto, el Intendente de Viedma, Pedro Pesatti, adelantó hoy en redes sociales que la capital rionegrina está en condiciones de "flexibilizar la cuarentena" porque se logró que el virus no se propague en esa ciudad, a pesar de haber tenido el primer contagio de la provincia detectado el 9 de marzo pasado.