Entrenar online desde casa, la alternativa que se convirtió en un boom durante la cuarentena

Con clubes y gimnasios cerrados preventivamente por el aislamiento social, preventivo y obligatorio dictado por el Gobierno, las clases de gimnasia online y las rutinas para mantenerse en ejercicio se expandieron a través de las plataformas digitales y son el nuevo boom. Muchos profesores de educación física se volcaron hacia la aplicación Zoom y las transmisiones en vivo por Instagram o Facebook para compartir sus clases.

Todos los días se calzan las zapatillas y transmiten su entrenamiento. A pesar de la distancia, corrigen a cada uno de sus alumnos como si estuvieran en su lugar de trabajo. La música, a todo volumen, marca el ritmo de la práctica.

El entrenamiento personalizado, desde casa

Lara Martinelli tiene 25 años, es profesora nacional de Educación Física y entrenadora personal. Cuando se decretó la cuarentena pensó inmediatamente en una alternativa para poder seguir con las clases.

“No conocer a la persona me hacía sentir rara, ya que estaba acostumbrada a trabajar con el cuerpo y de cerca”, comentó Lara, quien tras probar alternativas para seguir con las clases, optó por realizar un programa de entrenamiento personalizado que le envía a sus alumnos.

“Las clases son guiadas, asistidas y monitoreadas en vivo, con seguimiento individual semanal. Haciendo hincapié en los objetivos de cada persona que elige entrenar conmigo”, explicó la entrenadora en diálogo con minutouno.com.

Además de ese entrenamiento personalizado, Lara también da una clase abierta todos los días a las 19 a través de Zoom, y los domingos hace un vivo en Instagram (@laraentrenamiento), donde despeja dudas sobre los entrenamientos, realiza un trabajo de movimiento articular para todo público, brinda tips y estiramiento para adultos mayores.

Más allá del desafío que genera guiar y animar a la gente a que se entrene desde casa, para Lara esta experiencia ha sido una gran oportunidad de mostrar su trabajo. "Para mí ha sido muy importante porque pude mostrar mi compromiso y mi pasión por mi profesión", aseguró.

Zumba, una de las actividades más elegidas

Zumba es una de las disciplinas más usadas para estar en movimiento y mantenerse en forma. Profesores de todo el mundo inspiran a alumnos con sus clases a través del baile. Una de ellas es Fernanda Quiroga, de 34 años, quien cuando se decretó el aislamiento rápidamente pensó llevar sus clases, que antes daba en gimnasios de Belgrano y Palermo, a las casa de sus alumnos de manera online.

“Hice una encuesta en Instagram para ver el feedback de de mis seguidores y en las que le preguntaba si les interesaba tener una clase online y bueno la mayoría me respondió que sí entonces eso me motivó a hacerlo. La primera clase las hice por Zoom y después empecé hacer vivos por Instagram”, aseguró.

La iniciativa de Fernanda tuvo una buena acogida y esto la motivó a seguir. “En los primeros vivos tuve muchos alumnos. Invité a mi amigas y ellas a otras personas. Fue lindo ver que por ejemplo, mis amigas que viven en Bariloche o en otros países se conectaban; eso me motivó, fue una linda reconexión”, aseguró.

Además de los vivos de Instagram (@ferquiroga), que son gratis, Fer da clases por Facebook, donde ya tiene un grupo armado y cobra por hora.

“Mis clases son bastante fáciles y llevadera. La música es de todos los estilos pero la mayoría es latina: merengue,salsa reggaeton, cumbia”, contó Fernanda.

Cuando termine la cuarentena Fer está convencida de seguir con las clases online. “Zumba se está actualizando bastante con la tecnología. Podemos hacer clases grabadas. Además me di cuenta que gente que nunca iban a un gimnasio por prejuicio ahora se animan hacerlo con esta posibilidad de los vivos de Instagram”, dijo.

Gimnasia y nutrición en el mismo combo

Hace un poco más de un año, Emanuel Hahn, de 32 años, renunció al gimnasio donde trabajaba y comenzó su propio emprendimiento en el que da clases de entrenamiento funcional libre, taller de running, glúteos y otros tipos de entrenamientos.

Las clases son en Vicente López, Parque Sarmiento y Parque Saavedra. Además tiene una página web donde, más allá de la actividad física, les ofrece a sus alumnos un plan de alimentación con nutricionistas.

Todo marchaba bien, pero cuando comenzó la cuarentena tuvo que buscar la manera de seguir para no caer en quiebra. Entonces, siguió con las clases online y le bajó la cuota mensual a sus alumnos el 50%.

Además, da una clase gratis en vivo por Instagram (@soyelrufian) todos los días a las 19. “Tengo la ayuda de mi hermano que es el que filma. Se sumó un montón de gente y me di cuenta que la gente se motiva y le gusta”, señaló.

“Después de que empecé a dar esa clase, mucha seguidores comenzaron a decirme que me querían retribuir lo que yo les estaba brindando y abrí un link de mercado pago, les cobro lo mismo que a mis alumnos. Pero esto es solo para los que quieran, porque la clase en realidad es gratis. Con que me agradezcan o se sumen, yo estoy contento. Mucha gente me agradece que los estoy ayudando a que la cuarentena sea más leve y puedan hacer algo de entrenamiento”, aseguró Emanuel.

Con las clases online, a Emanuel no solamente creció la cantidad de alumnos por clase, sino también sus seguidores. Antes tenía 22.000 y ahora son casi 26.000.

“La gente me dice que por favor no se termine la cuarentena porque quiero seguir entrenando con ustedes. La gente se motiva, es super respetuosa. No hay competencia, que compitan con uno mismo que lo más importante y se conectan personas de todas partes del país, de Miami. Así que voy a seguir con esto por lo menos una clase cuando se levante la cuarentena”, dijo.

Embed

Madres e hijos, juntos en las rutinas

Desde hace un tiempo Monny Cornejo, de 49 años, venía analizando la idea de dar clases online, pero no se animaba. Sin embargo, un día sin darse cuenta, eso que tanto pensó se hizo realidad a raíz de la pandemia de coronavirus.

Monny es profesora de un gimnasio de lunes a sábados y también da clases particulares. Cuando empezó la cuarentena, recibió muchos mensajes de personas que le pedían clases en vivo y esto la ayudó para que se decidiera a dar clases a través de internet.

“Me animé y las clases tuvieron buena repercusión, las respuesta fue positiva. Eso me sorprendió y decidí seguir con las clases online”, contó la entrenadora a este portal.

“Empecé el lunes 23 de marzo con una clase de 30 minutos y luego seguí con clases los lunes, miércoles y viernes. Después, lunes a viernes”, agregó.

Las clases de Monny son gratuitas a través de Instagram y allí se conecta gente de todas las edades: “Muchas madres me escriben por privado agradeciéndome y diciendome que sus hijos también se sumaron. Fue una excelente idea”.

Cuando se normalice la situación en el país y los gimnasios vuelvan abrir, Monny seguirá con las clases online de manera gratuita.

“Hay gente que me escribe agradeciendo porque nunca pudo ir a un gimnasio o porque estuvo en el gimnasio y lo tuvo que dejar por cuestiones económicas y otra gente que seguramente no va a poder pagar un gimnasio entonces es una linda forma de ayudar a la gente y hacer algo por aquellos que quiere distraerse y quiere mejorar su calidad de vida”, manifestó.

Tips para entrenar en casa