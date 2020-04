Una maestra se volvió viral por su polémica respuesta a un grupo de mamás

La grabación no tardó en propagarse en Facebook al tiempo que generó toda clase de respuestas de indignación hasta que la protagonista, llamada Daniela Catelli, no sólo eliminó la publicación original sino que tuvo que hacer un descargo.

Catelli, que figura como "Dani Ali" en Facebook, aseguró que además de docente es actriz, una ocupación que ama y que "no la cambiaría por otra". Al parecer, la grabación no estaba destinada a sus alumnos de 3er grado después de todo.

maestra viral durante cuarentena Una maestra se volvió viral durante la cuarentena por su "sentido del humor"

"Tengo mis grupos de teatro. Todo el tiempo preparamos cosas y subimos a los grupos. Más hoy en día que se necesita tanto reír y aunque sea por un ratito no pensar en la triste realidad que nos atraviesa", escribió la docente en su descargo.

"Un video que subí hace unos días, el cual tuvo muchos me gusta, fue compartido muchas veces, tuvo hermosos comentarios, el mismo video ofendió y enojó a otros, por tal motivo decidí eliminar videos similares vemos hoy en las redes parodiando a docentes en plena cuarentena (sic)", expresó la mujer.

"El humor es eso parodiar algún hecho real", sentenció Catilla en referencia al intento humorístico de abordar el trabajo docente durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

Pero la parodia no sería lo que su público quería ver en este momento. "¡Pedí disculpas y vuelvo a hacerlo porque a mí me gusta hacer reír, no enojar! ¡Pero sepan que así soy yo! Mujer que se ríe de sí misma y que gracias al arte, al humor y a la risa puedo decir: ¡estoy viva!", escribió Catelli.