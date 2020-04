Alberto Fernández: "La cárcel es un lugar de concentración humana muy riesgosa"

"Las cárceles son un lugar de concentración humana muy riesgosa. El contagio y la contaminación pueden darse con muchísima facilidad", dijo el Presidente.

"Intento que podamos controlarlo de manera racional, pero no es un problema solo de la Argentina", agregó Fernández en diálogo con Radio con Vos, y pidió "seriedad" a la oposición para tratar el tema.

Este lunes, desde la oposición salieron a cuestionar el apoyo del Presidente a las domiciliarias de los presos comunes. En ese sentido el mandatario aseguró. "Cada dos por tres leo un tuit Patricia Bullrich donde dice que queremos indultar. Acá en la Argentina algunos no hacen un análisis y dicen 'quieren liberar para buscar la impunidad'. No es eso", dijo.

Fernández explicó además que: "La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó a todos los países que integramos el pacto de San José de Costa Rica tengamos presente que debemos tender a asegurar la salud de los que están presos y pueden contraer el coronavirus. Y ahí recomienda desde detención domiciliaria hasta libertades restringidas, como pueden ser las pulseras para tener un control sobre ellos", dijo, y recordó: “Hace diez días, Piñera indultó y liberó a 1.300 presos”.

La Cámara de Casación Penal exhortó el pasado 14 de abril a que los centros penitenciarios adopten medidas alternativas al encierro para los detenidos que pertenezcan a grupos de riesgo. El máximo tribunal penal recordó la situación de hacinamiento en la que se encuentran los internos y por ello recomendó alternativas a la prisión, como excarcelaciones o salidas domiciliarias para personas mayores, enfermos crónicos, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén por terminar su condena.

“Ahí hay un problema, porque los presos están presos y generalmente el virus se lo lleva algún miembro del servicio penitenciario. No es un tema simple, sino muy complicado, mucha de esa gente está allí condenada porque cometió un delito, pero mucha no está condenada, no tiene condena aún, y están exponiéndose peligrosamente”, afirmó el Presidente.