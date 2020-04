Un geriátrico pide que saquen a los abuelos: no pueden hacerse cargo del protocolo

Según informaron los familiares a C5N, Ricardo Carlos Villani, dueño del geriátrico, informó mediante carta documento que el lugar iba a cerrar el próximo 15 de mayo. Argumentan que el sitio estaba funcionando perfectamente, con todas las cuotas al día y no hay casos de coronavirus.

“Mi tía tiene 86 años y hace seis años que está en el geriátrico. El dueño me avisó previamente por teléfono y la carta documento me llegó la semana pasada. Estoy indignada. Dice que los mayores está ubicados pero no”, expresó una mujer y agregó que el dueño “dice que no tiene los medios porque no pagan las cuotas, pero tenemos todas las cuotas al día”.

A la espera de que el dueño se presente en el lugar, pidieron la intervención de la municipalidad de Avellaneda para poder reubicar a sus familiares mayores que viven en el geriátrico.