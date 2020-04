Teo Gutiérrez desmintió la pelea con Saja: "No había arma"

En febrero de 2012, Independiente le ganó a Racing 4 a 1. Teo Gutiérrez abrió el marcador para la "Academia" que tenía un plantel muy superior al del "Rojo". A los 13 del complemento, Facundo Parra tras un penal dio vuelta el marcador. Como si fuera poco, los por entonces dirigidos por Alfio Basile se quedaron con uno menos por la expulsión de Bruno Zuculini al cometer la pena máxima que se transformó en gol.

Diez minutos después del 2-1, Teo Gutiérrez le dijo "carón" (algo así como caradura en Colombia) y Sergio Pezzotta lo echó. Racing quedó con nueve jugadores y a diferencia del último Clásico de Avellaneda, el partido cerró con una goleada 4 a 1 para los dirigidos por Cristian Díaz.

Facundo Parra Facundo Parra marcó de penal antes de la expulsión de Teo Gutiérrez: Independiente goleó a Racing y en el vestuario se desató el escándalo

"Fue una locura. Ese día no pasó nada. Pasó lo de la expulsión. Al árbitro le dije 'no seas cagón' y me echó. El arma no la encontraron, eso es mentira. No la encontraron. Todavía no la encontraron. No había un arma. El grupo estaba mal desde que se fue Russo. Andaba el grupo de Saja, el de Licht y yo andaba sólo con los utileros. Yo era amigos de todos, con el que más andaba era con Pillud. No estábamos unidos", dijo esta vez Teo Gutiérrez contradiciendo a todos los testigos del hecho ocurrido en el vestuario de Independiente.

El polémico ariete colombiano agregó: "Si te vienen a buscar a ti diciéndote que la culpa es tuya, te tienes que defender. En ese momento, cuando yo estoy quieto, el utilero me abraza y Saja viene a pegarle a Gio. Cuando le pegan a Gio, él no se defendió y me calenté, me puse rojo y comencé a pelear. Saja le pegó a Gio. Ahí me calenté".

¡A Teo le preguntaron por el incidente con Saja en Racing!

"Cuando le pegan a Gio me puse molesto y ahí le dije a Saja qué le pasa, que si está loco. Le pegó de espaldas, debe ir de frente. Yo me levanté y comencé a decirle a Saja si tenía algo personal conmigo. Que de frente se dicen las cosas. Y ahí nos pusimos a pelear, a trompadas. Me da pena después lo que pasó con el Coco porque es un gran entrenador", concluyó.

Teo Gutiérrez fue dado a préstamo a Lanús tras el incidente del vestuario de Independiente. Volvió a la Argentina para jugar en River, pero en 2015 partió al Sporting de Lisboa de Portugal pese a tener la chance de disputar la semifinal de la Copa Libertadores. Luego tuvo un breve paso por Rosario Central.