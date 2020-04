La AFIP de Alberto Abad ocultó información de cuentas sin declarar

La AFIP levantó la feria fiscal para investigar a los titulares de 950 cuentas no declaradas de argentinos, aportadas por la OCDE. La medida implica que se iniciará el proceso de fiscalización sobre quienes tengan u$s 1 millón o más y que podrían totalizar en conjunto más de u$s 2600 millones, hasta ahora en paraísos fiscales.