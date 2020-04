Violencia de género: Burlando adelantó que pedirá la detención de Sebastián Villa

"Apenas hablé con Daniela me di cuenta que este caso es muy grave y me comuniqué con el Ministerio de Seguridad. Fue revisada y atendida por psicólogos antes de formular su declaración, y aclaro que las fotos y el video no son del último incidente que tuvo con él. Estamos acostumbrados en la justicia a que debemos tomar todo tipo de recaudos ante esta gente que hace estas locuras, no tengan dudas que vamos a pedir la detención de Sebastián Villa", subrayó el letrado en declaraciones radiales.

Con respecto a la denuncia que realizó el jugador en su descargo, en donde acusó a su ex pareja de extorsión y de haberle pedido una suma de dinero "para no arruinarle la carrera"; Burlando aseguró que "Daniela jamás le pidió plata a Villa. El quería que se vaya de la casa, en plena pandemia la quería dejar en la calle. Cuando ella toma la decisión de denunciarlo aparecieron las acusaciones de robo, extorsión y demás cosas. Esto es lamentable y me genera repugnancia, ya estamos tan acostumbrados a que obstaculicen a la justicia, que debemos tomar todo tipo de recaudos, pero no impedirán que pidamos la detención".

Además, Burlando manifestó que "es una lástima que nadie de Boca se haya comunicado conmigo. No tienen la obligación de hacerlo, pero me hubiese gustado", en alusión al comunicado que emitió el club Boca Junior en el cual se ponía "a disposición de la justicia".

La colombiana Daniela Cortéz, quien en principio había revelado la violencia de género a través de su cuenta de Instagram, radicó finalmente la denuncia penal en la UFI número 2 de Esteban Echeverria, a cargo de la fiscal Verónica Pérez quién ordenó la medida de exclusión del jugador y restricción perimetral de 1.500 metros, además de no poder tener contacto con ella en persona ni a través de otros medios de comunicación.