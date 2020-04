Pablo Pérez: "Irse al descenso es peor que perder una final"

En primer lugar, en diálogo con Fox Sports, el mediocampista habló sobre aquel recordado 9 de diciembre de 2018, donde el Millonario se impuso por 3-1 en Madrid, con goles de Lucas Pratto, Juanfer Quintero y el Pity Martínez.

River Plate - Boca Juniors [3-1] | GOLES | Final (Vuelta) | CONMEBOL Libertadores

"Sí, fue la peor derrota. Sin dudas. Fue un quiebre en mi carrera. La final de la Copa Libertadores, que para mí fue mi techo. La verdad que cuando me tocó perderla me doló muchísimo, me costó asimilarlo. No podía mirar el partido, analizar nada. No volví a verla, jamás", expresó.

Luego llegó el paralelismo. "Hay cosas peores que perder la final. Un descenso o cosas particulares personales como perderse un mundial por lesión. Esas son cosas más dolorosas. Perder esta final fue tremenda, pero hay cosas que duelen más", indicó.

Por otro lado, agradeció su paso por el club de la Ribera: "Yo a Boca le debo dos vidas. Me dio una carrera de mucho prestigio. La gente estaba enojada porque perdimos una final con su clásico. Es entendible. Yo sé que conmigo se la agarró más por insultar a gente y por otras cuestiones. Dentro de la cancha me sentí que estaba jugando de local, extrañaba esa cancha".