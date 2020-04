Fuerte defensa del antiespecismo a Érica Rivas: "¿Qué es lo realmente les molesta?"

No es fácil por estos tiempos ser mujer, feminista y vegana. Y a juzgar por los hechos, mucho menos sencillo es, para el resto, mirar cómo esa mujer sostiene sus fundamentos con decisiones.

Érica Rivas fue apartada de la versión teatral de Casados con Hijos luego de que batallara para que el guión no contenga burlas sobre estereotipos femeninos ni el antiespecismo, ideología que ella practica a través del veganismo, es decir, habitando el mundo desde un lugar de compasión e inofensivo para todos los animales.

Un mail de la actriz dejó al descubierto el conflicto de intereses con los guionistas Axel Kutchevasky y Diego Alarcón. Entre otras cosas, los autores convirtieron en vegana a María Elena sin fundamentos explícitos. “Si vamos a meternos con eso, sería bueno hacer chistes para otro lado, ¿no? Hablo del carnívoro machista capitalista del que también se tiene mucho para decir y no se ha dicho nada", les sugirió la actriz, proponiendo un destello de creatividad.

En otro pasaje de la obra, al parecer, Pepe se burlaba de los bigotes de María Elena. “Un hombre que se burla de una mujer que no se depila el bigote, tendría que ser sancionado y burlado él. Pero en este caso, Pepe está haciendo reír al público como si fuera algo malo o tomando como poco femenino dejárselos", cuestionó.

No es fácil por estos tiempos ser mujer, feminista y vegana. Y a juzgar por los hechos, mucho menos sencillo es, para el resto, mirar cómo esa mujer sostiene sus fundamentos con decisiones.

Erica Rivas El personaje de Luisa Cordero en La Cordillera. "El poder existe".

Latorre y la estrategia ideológica de decir que no tiene ideología

Las mayores agresiones a Rivas vinieron de Los ángeles de la mañana, el programa conducido por Angel de Brito en el que un grupo de panelistas mujeres son fogoneadas por un único conductor para que critiquen al resto peleándose entre ellas. Dos pájaros de un tiro para la doble producción de violencia simbólica que luego se replica en diversos portales.

"¡Qué pesada! Confunde la ideología con el personaje", se ofuscó Yanina Latorre, quien, en un acto mágico de existencia, es capaz de esfumar sus representaciones del mundo cuando entra a un estudio de televisión, camina por la calle o viaja por los lugares más lujosos.

“Es como cuando Esther Goris se había tragado a Evita… Bueno, ella se tragó a María Elena”, la ridiculizó De Brito. Y las "angelitas" se rieron al unísono.

Marcelo de Bellis no estuvo tan lejos de Latorre cuando aseguró que, si seguía la lógica de Rivas, él no podría interpretar a Otelo porque mata a su mujer. ¿Acaso el sentido ideológico de una obra de arte, una ficción o cualquier discurso, comienza y termina en un solo personaje, acción o frase? ¿Y acaso por qué él debería seguir el camino de Rivas?

erica rivas Rivas, en la obra Matate, amor, de Ariana Harwicz.

En marzo, Érica Rivas participó en una conferencia sobre feminismo antiespecista en Rosario junto con otras militantes, en el que habló de cómo lo ideológico se entrelaza con su trabajo, la maternidad, su relación con su entorno, y mucho más.

Respetada y admirada por sus pares militantes, desde Santuario Equidad y Voicot salieron a respaldarla. “En este mundo donde parece que todo se mueve sólo por dinero, que una persona recuerde a la sociedad lo que significa tener una escala de valores aunque eso le cueste pérdidas de contratos, la convierten en una valiente. Sin lugar a dudas”, expresaron desde Equidad.

“Como canta Liliana Felipe “se me hace que no va a alcanzar la leña”; porque serán muchas la brujas las que tendrán que quemar si quieren que los derechos de las mujeres y los derechos de los animales se conviertan en un chiste burlón y de mal gusto”, agregaron.

Captura de pantalla 2020-04-30 a las 5.48.20 p.m..png

Desde Voicot también destacaron su valor. “¿Qué es lo que realmente les molesta? Tanto como para no hacer algunos cambios al guión de los 80. Parece que ellos las quieren calladitas, que no opinen ni nada del estilo que salga de sus bocas, quieren que por guita hagan lo que sea, como hacen ellos. Pero señores, la gente no es como ustedes, hay mucha que ya apagó la tele, que no le cree a los diarios basura, que duda, pregunta, cuestiona, que crea otra sociedad, como Érica. Gracias Érica por subir la vara, arte comprometido que construya otra sociedad”, escribieron.

En su descargo, Rivas propuso que sean los productores quienes expliquen las razones de su salida. Hasta el momento, nadie del equipo comandado por Gustavo Yankelevich habló en profundidad del tema, y hasta la propia Florencia Peña terminó cuestionando a su compañera.

"Dirán que andas equivocado cuando andas por tu camino”, dice un famoso dicho. Entonces, ¿qué es lo que realmente les molesta?