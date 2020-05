"Sé que Marcelo Tinelli tiene en carpeta a Luis Suárez"

Luis Suárez Luis Suárez, el sueño de Marcelo Tinelli para San Lorenzo

“Suárez me hablaba del San Lorenzo de 2001, que lo seguía y le gustaba mucho. Me dijo que miraba mis goles y para mi fue un orgullo. El fútbol argentino es muy competitivo y siempre está la posibilidad de que un jugador como Suárez venga, ojalá. Sé que Tinelli lo tiene como una posibilidad pero vamos a ver qué pasa”, contó Bernardo Romeo, ex manager del equipo en diálogo con TyC Sports.

El cariño de Suárez por el Ciclón se debe Romeo, emblema del equipo de principios de los 2000 que se coronó campeón del Torneo Clausura y la Copa Mercosur de la mano del chileno Manuel Pellegrini.