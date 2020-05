El macrismo volvió a proponer cerrar la TV Pública y Telam

avelluto critica medios públicos.jpg

Avelluto compartió una nota del diario Clarín en que el actual presidente de la ENaCom, Claudio Ambrosini, desmintió que se vaya a regular a los portales de noticias para limitar las fake news y apuntó contra los medios públicos.

"Autocrítica: no haber hecho más para cerrar @AgenciaTelam y la @TV_Publica, dos clubes de militantes autoritarios carísimos e incompetentes. El sesgo antidemocratico de la persona que hace de periodista supera al del ex periodista devenido funcionario", escribió el ex funcionario macrista.