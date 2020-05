La violó durante 12 años y le escribió desde la cárcel: "La única manera de estar en paz es que no salga nunca más"

El jueves pasado, Rocío abrió su Facebook y miró la solicitud de mensajes. Allí encontró reiterados llamados de su abusador, en los que le insistía para que ella le conteste. Cianis está preso desde 2016. Fue condenado por abuso sexual agravado y estuvo prófugo 22 meses.

"Hola Rochi, soy Mariano. Rocío, espero que leas estos mensajes. No quiero incomodarte ni hacerte ningún mal. Ojalá me respondas. Necesito comunicarme con vos, aunque sea de esta forma. Por todo el mal que te hice y el daño que te causé. Lo siento mucho, espero que vos estés bien y seas feliz. Ojalá puedas ablandar tu corazón", escribió el violador.

En diálogo con C5N, Rocío, que actualmente tiene 23 años, expresó la angustia y el temor que sintió cuando leyó los mensajes.

Un violador contactó a su víctima desde la cárcel para pedirle perdón

"Reviví todo. Me empezaron a cae un montón de cosas, otras vez lo mismo, volver a revivir todo eso que pasé. Este tipo le dieron 15 años nada más. Abusó de mi 12 años. Y que le den quince años nada más, ese tipo sale y vuelve a hacer lo mismo", comentó.

Además, aseguró que tras las prisiones domiciliarias, ella pensó que él había salido en libertad. "Esperaba algo, un mensaje de que lo habían liberado. No recibí nada de mi abogado, pero sí de él. Me despierto, veo ese mensaje. Cuando leí se me cayó al mundo, no lo podía creer. Le dieron un teléfono y me escribió. Si le dan la libertad lo tengo acá. En persona no sé lo que puede hacer. Soltando gente presa, nadie piensa en la víctima. No están pensando en nosotros", advirtió.

La víctima contó que Cianis también se comunicó con sus hermanos, que viven muy cerca de ella. "Tengo a mi vecina que es la hermana de Mariano, tengo en mi misma calle al otro hermano y un poco más adelante, otra hermana. Tres familiares de él están a mi alrededor", contó.

El violador comenzó a abusarla cuando ella era una nena de 5 años. "Empezó con manoseos, a los 10 empezó con penetración, después empezaron las amenazas, abusos, amenazaba con matar a mi mama, a mi abuela, a mi familia", recordó angustiada y remarcó: "La única manera de estar en paz es que este tipo no salga nunca más. Yo sé que si sale, voy a revivir todo lo que pasé".

"Yo hablé en 2014, él se dio a la fuga y apareció en Brasil. En 2016 fue capturado por Interpol, después no pasó más nada hasta el jueves que fue una revolución por el tema de los presos", detalló.