San Martín de Tucumán le pide el ascenso a la AFA: "Vamos a llegar al TAS"

San Martín es el líder de la zona 2 con 44 puntos, mientras que Atlanta lidera la zona 1 con 38 puntos. Faltan 10 fechas para terminar el campeonato de la Primera Nacional.

El presidente del conjunto "ciruja" explicó en diálogo con “Mañanas Argentinas”, por C5N, que habló con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui Tapia: “Me comuniqué con tapia, me he quejado, le dije que era una situación injusta. Tapia me dijo que teníamos que jugar por los derechos de televisivos”.

Sin embargo, el empresario tucumano suma un nuevo problema, ya que en el mes de Junio finalizan los contratos de la mayoría de los jugadores. Por ende no sería el mismo plantel que termino como líder de la zona 2.

“En junio no podemos continuar con el mísmo equipo, tenemos un montón de jugadores que son de otros clubes, ¿Con que equipo vamos a jugar en diciembre o en enero?”, concluyó el dirigente.