Alberto Fernández habló de "moverse con cuidado" al relajar el aislamiento

"Tenemos que ver cómo evolucionamos de acá al 10 de mayo", repitió Alberto Fernández en declaraciones televisivas e indicó: "Lo que no podemos es dejarnos llevar por la ansiedad de algunos y tirar por la borda todo el esfuerzo". En ese sentido, ejemplificó con una metáfora la situación del aislamiento por el coronavirus: "El problema que tenemos es que no manejamos un gotero, uno acá maneja la llave de un oleoducto, que cuando se mueve no sabe cuántos litros salen, lo que gobiernan entienden que hay que moverse con mucho cuidado".

"Lo que tenemos que hacer es levantar paulatinamente la cuarentena para que todo vuelva a andar", expresó Alberto Fernández sobre la reactivación de las actividades en medio de los cuidados por el coronavirus. "Estoy seguro de que nos vamos a recuperar porque las condiciones van a ser mejores, vamos a estar igualados", opinó y agregó: "Es lo que hizo el coronavirus, no lo hice yo".

"Después de muchos años teníamos un plan, y lo tenemos, pero no es el plan que les gusta a ellos, que quieren que ajustemos quieren una Argentina para unos pocos", denunció Alberto Fernández y aseguró que "la solución de la deuda todavía es un problema para la Argentina" y apuntó que el gobierno tiene pensado cómo será "el día después" según si eso se resuelve de una manera u otra.

"A todos nos preocupa la economía, pero más nos preocupa la salud de la gente", aseguró Alberto Fernández ante la crisis por el coronavirus y agregó que el objetivo del gobierno es que los "argentinos pasemos esta pandemia tan dolorosa y paguemos lo menos posible".

El Presidente remarcó además el "enorme esfuerzo" del Estado para llegar con ayuda a la mayor cantidad de gente, aunque aclaró que "la solución es que la economía vuelva a funcionar, la gente trabaje y gane su ingreso".