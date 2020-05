Alejandro Dolina: "No hay ninguna razón ética para oponerse al impuesto a la riqueza"

Alejandro Dolina: "No hay una razón ética para oponerse al Impuesto a la riqueza"

"El principal argumento para oponerse al impuesto a las grandes riquezas es que se pone en riesgo al aparato productivo, pero este impuesto es para la que hiciste, la tuya...", explicó Alejandro Dolina en declaraciones a C5N.

"Me parece que no hay ninguna razón ética para oponerse a una idea como esa."He escuchado que esto va a generar una especie de indignación popular y de voluntad de no cumplimiento. Ahora, yo veía las películas de Robin Hood y más bien la gente se indignaba cuando los ricos avanzaban sobre los pobres", agregó Alejandro Dolina sobre el impuesto a la riqueza en C5N.

CONTRA LOS TROLLS

imagen.png Alejandro Dolina habló en C5N sobre el impuesto a la riqueza

Durante toda la jornada, Alejandro Dolina -quien siempre se manifestó abiertamente "peronista"- fue tendencia en Twitter y fue duramente criticado por las cuentas llamadas "trolls" a las que se refirió el propio presidente Alberto Fernández oortunamente.

"Lejos de aflojarse en las malas, el encono que rige en estos tiempos aprovecha cada una de las abundantes desgracias que tenemos en la Argentina para agudizar el conflicto. La acción política de ambos bandos -qué difícil es decirlo- reviste de la forma de operaciones con detalles teatrales y sus correspondientes mentiras, construcción de falsedades, acusaciones, persecuciones políticas. Es muy grave, no es 'qué divertidos que somos, cómo nos respetamos, cada uno tiene su opinión'. No, no sucede esto", advirtió Alejandro Dolina.

"En muchos casos me parece bien bien que no suceda, que se de en un plano de no respeto. ¿Qué cosa es el respeto? Mi compañero Gillespi muchas veces dice para jorobar que todos los pensamientos son respetables, pero en realidad no es así. Las personas que creen que, por ejemplo, pegarle a los chicos es una forma de administrar los hogares, tienen una idea que no merece respeto", sentenció el autor de "Crónicas del ángel gris", en C5N.