Escándalo: un pastor le mandó un video porno a una seguidora

El episodio tuvo lugar en una conversación a través de WhatsApp, luego de que la mujer publicó en un estado que se sentía con dolor de cabeza. Entonces el pastor Polo Cerda le respondió "voy a orar para que Dios la sane", a lo que ella le contestó: "Gracias, pastor".

Escándalo en Río Negro con un pastor que le mandó un video porno a una feligresa por WhatsApp

Dicho intercambio de mensajes por WhatsApp tuvo lugar entre las 00.40 y la 1 de la madrugada. No obstante, a las 2.25 Polo Cerda le envió un video porno a la mujer en el que se le ve claramente la cara y que está masturbándose.

Luego el mensaje fue viralizado por la feligresa, quien de acuerdo con el canal Catriel25Noticias también hizo la denuncia en la Comisaría 9° este lunes por la tarde.

Por su parte, y en medio del escándalo, el pastor grabó un video en el que se disculpó por el episodio y negó haber hecho el envío. "Teóricamente yo lo envié, pero yo estoy consciente y seguro que ese video yo no lo envié a esa señora y nadie lo enviaría. Lamentablemente ese video llegó ahí", empezó diciendo Polo Cerda.

"Esta mañana cuando me voy a levantar para preguntar cómo estaba, si Dios le había sanado el dolor de cabeza, me encuentro con esto, con que estaba bloqueado. Miro el video y veo que estaba ese video. Le mando por Messenger pidiendo disculpas, diciéndole que no sé cómo llegó ese video ahí, estaba bloqueado", continuó explicando.

"Después me llama el esposo enojado, y está bien que esté enojado. Creo que a cualquiera que nos hubiese pasado eso estaríamos reaccionando de la misma manera, le pedí disculpas a él, le pedí disculpas a la señora", agregó el pastor, y lanzó: "Yo no soy así de mandar videos a nadie así que pido disculpas. La verdad que no hubo acoso ni tampoco me provocó ni nada por el estilo".