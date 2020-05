Cuarentena: el sector productivo se distancia del financiero y pide medidas

En la encuesta que realizó el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina, a la que accedió minutouno.com, los números muestran una situación preocupante en el sistema productivo, que desde el sector empresarial le acercaron a cada uno de los ministros del Ejecutivo. Lo que más asusta a muchos empresarios son la poca asistencia del sector financiero, pese a los intentos de que se dinamicen los préstamos.

Cheques abril

En el informe, donde se encuestaron a 1.300 compañías durante la cuarentena, se vio que el 81% no pudo cobrar cheques en abril, algo por lo que los industriales pidieron varias veces al Gobierno, y que una buena parte de los empresarios prefirió pagar salarios antes que impuestos, y para eso no hubo una asistencia acelerada. Es que el 64% de las empresas está sin producir, y el 71% registra caídas de las ventas superiores al 60%, lo que complica aún más la incertidumbre que enfrentan. Solo 2% de las firmas no evidenció caída en las ventas, mientras que un 35% se encuentra sin producir. Según los industriales, la crisis no segmenta, y eso se ve en las zonas afectadas: el golpe es muy transversal, como se ve en el gráfico.

Pero el punto que más subrayan buena parte de los afectados por la cuarentena es que los bancos siguen complicando el acceso a los créditos, pese a que en las últimas semanas las propias entidades financieras dijeron que habían salido a prestar. Esto, como con los jubilados, se potencia por la mala información y la poca inversión en educación financiera para las pymes y en la comunicación de las herramientas de asistencia, a las cuales las empresas con menos estructura no llegan.

El Gobierno tiene esos datos y, con ellos, dispondrá en las próximas semanas qué sectores serán los que terminen más afectados después de la cuarentena.

Las estadísticas que arrojó el relevamiento de la UIA dan cuenta de la magnitud de la crisis:

No produce

* El 64% de las empresas está sin producir.

* El 71% registra caídas de las ventas superiores al 60% (el otro 29% se encuentra dentro de los sectores no afectados del todo por ser considerados esenciales)

* Sólo el 2% de las empresas no tuvo caída de ventas

* El 35% de las empresas se encuentra sin producir.

* El 43% registra caídas de sus ventas superiores al 60% y solo el 15% no sufrió menor demanda.