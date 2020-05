Ciudad: Le llevó el auto la grúa, dijo que puede ser asintomático de coronavirus y activaron el protocolo

C5N on Twitter ⭕ #AHORA



Fuentes policiales, indicaron a minutouno.com que la frase exacta fue "si yo llego a tener coronavirus ando paseando por todos lados para retirar el auto". Lo que motivo que personal de la empresa Sistema de Tránsito Ordenado que opera en la Ciudad, requiera intervencion policial y se active el "protocolo por Covid-19".

"Salí esta mañana a tirar la basura y no encontré el auto donde lo dejé 48 días antes, desde que se decretó la cuarentena. No ví ningún papel de remolque en el lugar. Empecé a buscarlo en los distintos lugares donde las grúas llevan los coches. Llegué acá y ví que estaba el auto. A la operadora le dije que yo estuve caminando por toda la Ciudad buscando el auto, le dije que me atienden acá sin saber si soy asintomático, yo tampoco lo sé", declaró Omar en C5N.

El hombre tiene 67 años y es parte del grupo de riesgo del coronavirus. Sólo tiene autorización para salir de su vivienda para proveerse de alimentos y medicamentos. No obstante, confesó que rompió el aislamiento para retirar su auto de la playa de infractores ubicada en el barrio porteño de Recoleta.

"Cuando llegué acá me sobraron, me dijeron que tendría que haber leído el boletín oficial", denuncia Omar. "Me cobraron $4000 para sacar el auto. Hay muchos autos acá, trabajaron mucho hoy", agregó acusando a la empresa de funcionar simplemente con fines recaudatorios y no con la intención de regular el tránsito.

La norma fue publicada en el Boletín Ocial de la Ciudad de Buenos Aires y contempla el “restablecimiento gradual” del servicio de las grúas por la zona del micro y macrocentro porteño. De acuerdo a la resolución, la vuelta “gradual” comenzará con la incorporación de dos grúas a las dos que ya circulaban bajo la guardia mínima. La tarea había sido limitada mediante la Resolución N° 118/SECTOP/2020, que garantizó un servicio mínimo de acarreo por grúas para atender situaciones especiales de gravedad o urgencias tendientes a resolver asuntos de seguridad vial.

Verónica, la mujer de Omar, cargó contra los medios que difundieron la noticia: "No pongan 'Escándalo en una playa de acarreo' ¿Qué buscan? Están llenando el papeleo que hay que llenar, interpretaron mal una ironía, hay problemas para interpretar el lenguaje. Está encerrado con privación ilegítima de la libertad, les voy a iniciar acciones legales. Yo les diría que empiecen a informarse y estudiar. No importa a qué se dedica mi marido, somos ciudadanos, pagamos los impuestos y listo, es lo único que tienen que saber", enumeró en C5N.

La Ciudad habilitó una línea de WhatsApp (11-5050-0147) para realizar las consultas destinadas a saber en qué lugar está permitido estacionar y así evitar infracciones innecesarias. Allí se puede ingresar la dirección exacta, las intersecciones de las calles o la ubicación actual del auto.