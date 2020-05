Encuesta de Celag: siete de cada diez argentinos creen que el mundo no volverá a ser el mismo tras el coronavirus

Según los encuestados, el 70,4% cree que el mundo no volverá a ser el mismo una vez que se levante la cuarentena por el coronavirus en Argentina y el resto de los países. El 27,6% entiende que no habrá nueva normalidad y que todo será como antes. Un 2% no tiene una opinión formada.

Por su parte, la imagen positiva del presidente Alberto Fernández sigue con niveles elevados tras un mes y medio de cuarentena. Más de un 60% dijo que lo votaría ante la utópica situación de que haya eleciones en los próximos días y el 79,5% califica como "bueno" y "muy bueno" al gobierno del Frente de Todos. A su vez, la imagen positiva del presidente Alberto Fernández supera el 83%. También cuentan con altos niveles de aprobación el gobernador de la Provincia Axel Kicillof y el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Lareta. Muy por el contrario, sólo uno de cada cuatro pondera al ex presidente Mauricio Macri.

IMPUESTO A LA RIQUEZA Y SALUD PRIVADA

Los temas que fueron parte de la agenda política en medio de la pandemia de coronavirus fueron la posibilidad de aplicar un tributo excepcional a las grandes fortunas para paliar la erosión que dejará en la economía la cuarentena necesaria para amesetar la curva de contagios. El llamado impuesto a la riqueza, que deberá pasar por las sesiones virtuales de Diputados y Senadores, cuenta con contundente aprobación de los encuestados por Celag.

Asimismo, la chance de que el Estado administre los recursos médicos privados ante un desbande de la cantidad de infectados por coronavirus Covid-19 obtiene amplia adhesión entre los 2.000 participantes del sondeo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica.

CIENTÍFICOS

Alberto Fernández supo definir a los miembros de su Gabinete como un "gobierno de científicos" en busca de contraponerlo con los CEOs de la administración 2015-2019 de Mauricio Macri. El informe de la Celag concluye que la gente de la ciencia es la más valorada por la sociedad argentina por su labor en la lucha contra el coronavirus. Los bancos y los jueces son la cara opuesta: mayoría de imagen negativa.

La ficha técnica del sondeo indica que se realizó a población mayor de 16 años en todo el territorio nacional habilitada para votar en su lugar de residencia. Se trató de encuestas telefónicas (75% teléfonos fijos, 25% teléfonos móviles) con entrevistas realizadas por profesionales. El margen de error para el total de la muestra oscila entre +/- 0,9% y +/- 2,2%.