Desesperada denuncia de una enfermera en Nueva York: "Están matando a los pacientes de coronavirus"

"Sé que no todo el mundo va a sobrevivir, no soy tan inocente. Sé que vamos a tener muchas víctimas. Pero esta gente no está muriendo por coronavirus (...) Te estoy diciendo literalmente que están asesinando a estas personas. Y nadie me escucha”, expresa Nicole en el video que se difundió por YouTube.

En su grabación, la enfermera hace foco en los pacientes afroamericanos o latinos que permanecen internados y hasta relata varios episodios de mala praxis, como realizar una mala intubación, colocar más anestesia que la indicada y desfibrilaciones en situaciones que no se deben realizar.

“Vi a un anestesista colocar un tubo ET y romper su esófago y el tipo se asfixió hasta morir con su propia sangre. El coronavirus no colocó ese tubo incorrectamente”, relató a cámara.

enfermera nueva york mala praxis

En otro de los ejemplos cuenta como un paciente murió tras ser anestesiado de forma incorrecta, algo que pudieron comprobar recién luego de cinco horas gracias a un examen de rayos x.

En otro ejemplo, relató con detalles como un médico trató con desfibriladores a un paciente con una frecuencia cardíaca de 40 pulsaciones e inestable, en vez de administrarle atropina u otra droga correspondiente al caso.

Según cuenta al final del video, publicado en la misma fecha en la que en Estados Unidos se celebra el Día Nacional de la Enfermera, Nicole advirtió a los responsables y a las autoridades del hospital sobre lo que sucedía, pero nadie le hizo caso por no tratarse de un médico. "Ya no sé qué más hacer. Intenté hablar con los responsables, con los gerentes de este lugar, los jefes de enfermería. Nada, nadie está haciendo nada", expresó, desesperada.