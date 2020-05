Avanza la investigación por supuestas interferencias del macrismo en la Justicia

El fiscal tiene delegada una investigación que comenzó con una denuncia efectuada el 5 de mayo a partir de la presentación efectuada por Martín Ignacio Soria, diputado nacional por la Provincia de Rio Negro, con el objeto de que se investigue la posible comisión de los delitos de amenazas coactivas agravadas a la jueza de la Cámara Federal de Casación Ana María Figueroa.

A esta denuncia se sumó otra posterior realizada por diputados y senadores del Frente de Todos, contra el ex presidente Mauricio Macri y su “mesa judicial”, que había recaído primero en el juez Daniel Rafecas. Este magistrado pasó el caso a su colega Sebastián Ramos por ser el primero en tomar contacto con los hechos denunciados.

Las denuncias fueron realizadas en los tribunales de Comodoro Py tras las declaraciones de la jueza Figueroa quien dio cuenta en una entrevista sobre las presiones que sufrió por parte de un funcionario del gobierno de Macri en el marco de la causa del memorándum por Irán.

Ahora el fiscal González dijo en su pedido de pruebas que “atento a los hechos denunciados, solicítese a la Radio AM 750 se sirva tener a bien remitir copia de la grabación completa del programa “Toma y Daca“ que se transmitió el pasado 2 de mayo del año 2020, en el cual se entrevistó a la Jueza Ana María Figueroa”.

“A tal fin líbrese correo electrónico. Asimismo, en atención a la repercusión mediática de los hechos denunciados, compulsé el Sr. Actuario la red social Twitter con el objeto de verificar si se produjeron manifestaciones de relevancia para las presentes actuaciones”.

A la denuncia original se sumó otra para investigar si funcionarios y allegados del ex presidente Mauricio Macri llevaron a cabo maniobras para interferir en la justicia y direccionar investigaciones.

Un grupo de diputados y senadores del Frente de Todos pidieron que se investiguen supuestas “presiones e interferencias que fueron llevadas a cabo para direccionar investigaciones en trámite ante el Poder Judicial por miembros y sectores afines al gobierno presidido por el Ing. Mauricio Macri entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019”.

La presentación indica que “tales maniobras fueron planificadas, dirigidas y ejecutadas desde una denominada Mesa Judicial integrada nada más ni nada menos que por el ex Presidente de la Nación, funcionarios de su gobierno y operadores judiciales, entre los que cabe mencionar, a título enunciativo y no taxativo, al ex Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Germán Garavano, el ex Secretario de Asuntos Penitenciarios, Subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y, a la vez, representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, Dr. Juan Bautista Mahiques, el ex titular de la AFI, escribano Gustavo Arribas, los ex Secretarios de Estado, Ores. José Torello y Pablo Clusellas, el ex Procurador del Tesoro de la Nación, Dr. Bernardo Saravia Frías y los abogados Fabián ("Pepín") Rodríguez Simón y Daniel Angelici”.

La denuncia fue radicada por varios senadores y diputados del Frente de Todos: