Por la cuarentena cerró el emblemático Hotel Castelar

Tras 90 años de historia, el emblemático hotel ubicado en Avenida de Mayo 1152 bajó la persiana en marzo, en principio, en el marco de la cuarentena obligatoria decretada para evitar la propagación del Covid-19. Pero 50 días más tarde sus 60 empleados se enteraron a través de un grupo de Whatsapp que no volverían a sus puestos tras la medida.

imagen.png El turismo es una de las actividades más golpeadas por la cuarentena para frenar al Covid-19: cerró el Hotel Castelar

"La última comunicación que tuvimos fue vía carta documento sobre la extensión de la cuarentena y de ahí en más no tuvimos otro contacto. El único contacto que tuvimos fue por un grupo de Whatsapp de los empleados donde la tesorera del hotel nos comunica que la empresa va a ir a un proceso preventivo de crisis y nos intimaba a que arreglemos con los abogados, que no sabemos quiénes son, para arreglar el retiro voluntario", relató Federico, empleado del hotel, a C5N.

El funcionamiento del hotel "tenía sus temporadas altas y bajas, pero siempre dentro de lo previsto", explicó Federico, y además tenía "aparte el ingreso del salón de eventos, que en el último año estuvo continuamente alquilado" para diversos eventos políticos y sociales. Además contaba con una confitería y un spa abiertos al público general, por lo que nada le hacía suponer a sus empleados que la crisis económica devenida de la cuarentena podría llevarlo a la quiebra, por ejemplo.

"Cuando me fui el último día yo me fui pensando que la cuarentena iba a durar 15 días, no que iba a durar tanto, pero no me imaginaba el cierre definitivo, siempre se trabajó bien en el hotel", remarcó Federico.