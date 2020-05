Alberto Fernández: "Hay opositores que en Twitter provocan descalabros"

"Hay opositores que gobiernan y otros que no gobiernan, que en Twitter convocan, con gran imprudencia, al descuido de la gente", resaltó el jefe de Estado en la Quinta de Olivos.

Cuarentena - Alberto Fernández - 8 de mayo Horacio Rodríguez Larreta, Alberto Fernández y Axel Kicillof

El Presidente comparó la situación de Argentina con la de Suecia, donde no se hizo una cuarentena estricta y con la de Estados Unidos, y destacó: "He dado todos estos datos para terminar con esta discusión, no me van a torcer el brazo".

"El lugar mas conflictivo que tenemos es el AMBA, y quienes están a mi lado piensan igual que yo", enfatizó Fernández, acompañado por Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta.

"TODO EL MUNDO SABE"

En la conferencia de prensa, el presidente Alberto Fernández fue consultado sobre los que desde Twitter buscan generar descalabros. "Todo el mundo quienes son", le respondió sin más al periodista Gabriel Sued. Días atrás, había usado la misma frase para referirse al "jefe de los trolls" dando por descontado que se conoce su nombre sin nombrarlo.