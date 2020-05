Larreta da detalles de cómo sigue la cuarentena en la Ciudad

"La cuarentena sigue en la Ciudad de Buenos Aires", dejó claro el jefe de gobierno porteño, antes de abordar las propuestas concretas que elevará al Poder Ejecutivo para la apertura de actividades y salidas.



En el marco de la conferencia de prensa en la que acompañó al presidente Alberto Fernández junto con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, Rodríguez Larreta ponderó "el trabajo conjunto y coordinado con el gobierno nacional", al dar a conocer el mandatario nacional que el aislamiento se extenderá hasta el 24 de mayo, y que en el caso del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) "seguirá como hasta ahora". Agregó que "en esta nueva etapa de la cuarentena" le propondrán al Poder Ejecutivo "sumar algunas actividades, con los mismos cuidados y pautas" que se han respetado hasta ahora y "en forma gradual".



En cuanto a los niños, asumió que "son los únicos que no pueden salir" a la calle desde que comenzó la cuarentena y que, por ese motivo, "en base a la recomendación de pediatras, los fines de semana podrán salir en base a ciertas condiciones y "segmentados" y a "dar una vuelta", "no a plazas, que seguirán cerradas" y "no para juntarse con sus pares" ni tampoco "utilizar el transporte público".



También habló de "ampliación de veredas y corte de calles" (un total de 100) para poder "adecuar zonas de la ciudad" a la apertura de comercios, para poder seguir cumpliendo con el "distanciamiento" en lugares en los que se forman colas.



Finalmente, hizo hincapié en que continúe el cuidado sobre los adultos mayores, teniendo en cuenta que de los fallecidos por coronavirus, el "70 por ciento" son parte de este segmento, y les pidió que "no salgan".