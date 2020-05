Mar del Plata realiza una prueba piloto para reabrir la actividad comercial

Cientos de comercios minoristas y peluquerías de las calles Carlos Tejedor, Avenida Constitución, Juan B. Justo, Alem, Peatonal San Martín, calle Rivadavia, Punta Mogotes, el Puerto, Güemes y San Juan volvieron a abrir sus puertas. Los clientes que concurran a los comercios deben respetar el distanciamiento social de un metro y medio, usar barbijos o tapaboca y, previo a ingresar al local, limpiar su calzado y colocarse alcohol en las manos antes de ser atendidos.

En tanto, las peluquerías comenzaron a atender a los clientes con turnos previamente obtenidos ya sea vía telefónica o por medio de mensajes de internet o WhatsApp.

En diálogo con Télam, el intendente Guillermo Montenegro agradeció "el respeto y la responsabilidad de todos los comerciantes y de cada vecino en esta primera jornada de la prueba piloto, vimos que lo tomaron con mucha seriedad, como lo hicieron hasta ahora".

"Ese comportamiento fue el que nos permitió tener la situación epidemiológica actual, y nos habilitó a tomar esta decisión para reactivar de a poco la economía local", agregó.

Según Montenegro, "la idea es comenzar a reactivar la economía de la ciudad, porque los comerciantes son uno de los sectores más golpeados por las consecuencias de esta pandemia".

"Estas salidas no son para esparcimiento, porque no son vacaciones, no queremos que salgan a pasear" consideró, y concluyó: "Veremos cómo se desarrolla la jornada del domingo y luego evaluaremos los pasos a seguir. Toda decisión que tomemos será pensando en la salud de los marplatenses”.