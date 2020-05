Coronavirus: casos positivos en dos importantes ligas de Europa

La crisis económica que se generó en todo el mundo a causa de la pandemia por coronavirus, está afectando notoriamente a todos aquellos rubros que no pueden continuar con sus actividades normalmente. Uno de ellos son los clubes de fútbol ya que al no haber competencia, las instituciones no recaudan el dinero necesario para poder afrontar los gastos. Todo eso, hizo que los dirigentes le comuniquen a sus jugadores que debían recortar el salario hasta que la situación mejore.